Беларусь пригласила БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами президента

Опубликовано: 17.01.2025 11:48 , Обновлено: 17.01.2025

Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу, 17 января, рассказало о том, кто будет работать в стране в качестве международных наблюдателей за предстоящими выборами президента.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что Центральная избирательная комиссия уже аккредитовала 456 международных наблюдателей из 49 стран мира.

Среди тех, кто получил официальное приглашение от Минска оказалось и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), представителей которого не стали приглашать на парламентские выборы 2024 года. Тогда постоянный представитель Беларуси при БДИПЧ ОБСЕ Андрей Дапкюнас объяснял это решение “незаконной санкционной политикой” западных стран в отношении Минска и “попытками вмешательства во внутренние дела Беларуси”.

В МИД заявили, что Беларусь решила не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ

О том, приняли ли в БДИПЧ ОБСЕ приглашение Минска, в белорусском МИД не рассказали. В самой организации пока также никак не прокомментировали эту новость.

Среди прочих международных организаций, приглашённых на выборы президента Беларуси, в МИД упомянули также:

исполком и межпарламентскую Ассамблею СНГ,

Парламентскую ассамблея ОДКБ,

парламентское собрание Союзного государства,

Шанхайскую организацию сотрудничества,

Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии,

Молодежную организацию Движения неприсоединения.

[info_b]В самом ЦИК 14 января озвучивали другие цифры. На тот момент было аккредитовано 403 иностранных наблюдателя, в том числе, из 15 европейских стран, а также из стран Африки, Азии, Латинской Америки и СНГ.

Число национальных наблюдателей на тот момент перевалило за 37 тысяч, причём большая часть из них - более 25 тыс. человек - были направлены от общественных объединений. Процесс аккредитации национальных наблюдателей официально завершится 20 января 2025 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, как в феврале прошлого года глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко прокомментировал новый доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в котором заявили об “ухудшении ситуации с правами человека” в стране. Он назвал заявления международной организации “голословными”, а само Бюро обвинил в двойных стандартах.

«Все заявления голословны» — Глава ЦИК отверг обвинения БДИПЧ ОБСЕ в «ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси»