Путин приказал ударить ракетами по Украине по политическим причинам, а не военным - The Guardian. Зачем?

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.10.2022 15:42 , Обновлено: 11.10.2022

На Западе сходятся во мнении, что решение Кремля провести массированные бомбежки украинских городов не связано с военной необходимостью. Скорее всего, ракетные удары не повлияют на ситуацию на фронте, где ВСУ продолжают успешные наступательные операции.

Несколько волн российских ракетных ударов по Киеву и другим крупным городам Украины во время утреннего часа-пик 10 октября знаменует собой “циничный ответ Кремля на бомбардировку моста через Керченский пролив в Крым”. [link href=“https://www.theguardian.com/world/2022/oct/10/kremlin-decision-to-target-ukraines-cities-was-political-not-tactical” rel=“noopener” target=“_blank”] Считает [/link] редактор отдела обороны и безопасности британской The Guardian Дэн Саббах.

Жертвами массированной атаки России в подавляющем большинстве стали гражданские лица, и это были первые удары по столице Украины с конца июня.

“Не следует забывать, что умышленные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются попросту военными преступлениями, в результате которых погибло по меньшей мере 11 человек”, - напомнил британский обозреватель.

Их цель - вселить страх в руководство Украины и ее гражданское население в надежде, что Киев в конечном итоге почувствует себя вынужденным вести переговоры, пока Россия все еще оккупирует шестую часть территории Украины, уверены в Британии.

Впрочем, власти Украины уже использовали сам факт атаки как доказательство невозможности переговоров со страной, которую они называют террористической. В Офисе Зеленского ещё раз повторили, что любое перемирие с Россией даст ей передышку, чтобы потом окончательно уничтожить украинцев.

В то же время, на Западе вовсе не уверены, что Россия может поддерживать такие массированные ракетные удары на протяжении долгого времени. А значит помощь в усилении ПВО Украины и продолжение санкционного давления на РФ может показаться хорошим выходом для западных политиков.

“Военная реальность также такова, что российские ракетные удары никак не изменят баланс сил на местах в ходе боевых действий, и какой бы страх они ни вызывали, они не повлияют на желание Украины сопротивляться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе”, - пишет Дэн Саббах в The Guardian.

Украина все ещё продолжает наступление в Херсонской и Луганской областях. А в Кремле понимают, что нынешняя военная позиция России слаба. И именно поэтому атака в понедельник преследует ещё одну цель - попытаться утихомирить непримиримых российских националистов, которые являются главными критиками внутри Кремля. Последние вдруг стали публично и громко критиковать Кремль за бездействие и череду позорных и болезненных поражений на фронте. Именно российские шовинисты почти с самого начала войны требовали нанести удары по “центрам принятия решений” в Украине.

«Вы обещали. Вы дали нам слово» — Кремль песней призвали ответить на подрыв Крымского моста. Боевые хороводы помогут?

Это может означать, что ужасные события понедельника имеют куда меньшее значение, чем может показаться. Возможно, жуткие ракетные удары по украинским городам были единичной акцией, цели которой находятся на политическом поле России, а не на фронтах. И да, соцсети РФ полны восторженными возгласами одобрений, но эффект ударов скоро пройдет. А Крымский мост как стоял разрушенным, так и останется, как и продолжится наступление ВСУ. Что в будущем вынудит Владимира Путина и его генералов искать новые способы заставить Украину начать переговоры.

В Москве знают, что для этого им необходимо обострить ситуацию. Ранее власти РФ уже пытались вербовать заключенных, и вот теперь прибегли к волне массовых бомбардировок городов. Что придумают дальше?

Ранее Телеграф сообщил, что во время новой атаки по территории Украины 11 октября российские ракеты меняют свое направление или летают по кругу. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. И объяснил, почему.

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