Путин позвонил Лукашенко. О чем говорили?

Опубликовано: 24.06.2023 11:54 , Обновлено: 24.06.2023

Президент России Владимир Путин утром 24 июня позвонил Александру Лукашенко.

БелТА, ссылаясь на пресс-службу президента РБ сообщила, что Путин рассказал в телефонном разговоре Александру Лукашенко о текущей ситуации в России.

Напомним, ранее Телеграф писал, что вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ ударило ракетами по лагерям наемников и объявил о “марше справедливости”. Основатель ЧВК Вагнера пообещал, что «зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено».

Утром 24 июня глава ЧВК Вагнера вошел со своей армией в Ростов, есть, пока неподтвержденная информация, что он уже в Воронеже. В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции.

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