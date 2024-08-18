"Пусть там не бесятся" - Лукашенко объявил о возможных "наступательных планах" Беларуси и РФ на границе с ЕС

Опубликовано: 18.08.2024 15:19 , Обновлено: 18.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" рассказал об "оборонительных" и возможных "наступательных планах" Республики и РФ на границе со странами Евросоюза (ЕС).

“У нас оборонительные планы существуют, а если надо, мы их переведем и в наступательные. Поэтому они пусть там не бесятся и не радуются, что, знаете, “мы валяемся с Путиным на полу, а они коленом встали нам на грудь и давят нас”. Ничего подобного”, - заявил Лукашенко, передало агентство БелТА.

По словам главы государства, белорусская и российская стороны видят, “откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу”. “Поэтому на западе мы ничего не ослабляем. Более того, армию свою усилили серьезным оружием”, - отметил Лукашенко. И пояснил, что речь о российском ядерном оружии, размещенном в Беларуси.

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Также президент рассказал об обороне западной границы: “Там выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях”.

“Простреливается все вокруг. Это в районе Бреста. И Брест виден. Там подойти, прорвать границу можно, но ты дальше не продвинешься”, - заверил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Министерстве обороны Беларуси 5 июля заявили о “системном наращивании коалиционных сил НАТО” на западной границе страны. По информации Минобороны, тогда на территории Польши и стран Балтии развернули как минимум 10 многонациональных боевых тактических групп. Их общая численность, по подсчетам белорусского ведомства, превысила 11 тыс. человек.

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