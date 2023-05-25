«Пусть приходят, мы готовы» — Лукашенко прокомментировал «подготовку Польши к госперевороту в Беларуси»

Опубликовано: 25.05.2023 13:30 , Обновлено: 25.05.2023

В четверг, 25 мая, Александр Лукашенко высказался о заявлении отставного польского генерала о том, что Варшаве нужно готовиться к вооруженному перевороту в Минске.

Лукашенко напомнил, что ранее он неоднократно заявлял, что в Польше есть силы, которые готовятся к восстанию в нашей стране. «Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно», - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, в Беларуси внимательно наблюдают за обстановкой вокруг нашей станы, а что касается заявления польского генерала, сказал: «Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле… Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», - цитирует Лукашенкотелеграм-канал «Пул Первого».

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Напомним, бывший замминистра обороны и командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в эфире польского телевидения заявил, что Варшава должна готовится к вооруженному перевороту в Беларуси и в нужный момент — поддержать его военным путем.

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