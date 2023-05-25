«Будете уничтожены» - В Москве и Минске прокомментировали «подготовку Польши к госперевороту в Беларуси»

Опубликовано: 25.05.2023 09:25 , Обновлено: 25.05.2023

Заявление отставного польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Варшаве следует готовиться к вооруженному перевороту в Минске, вызвало широкий резонанс, как в самой Беларуси, так и в соседней России. В Кремле Польшу назвали "враждебным государством", а белорусские политики в очередной раз обвинили Варшаву в попытке "восстановить Речь Посполитую" и пригрозили "уничтожением", "если Польша нарушит хоть один сантиметр белорусской земли".

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего замминистра обороны Польши, заявил, что руководство этой страны “сейчас буквально заходится в истериках и русофобии” и пообещал, что Россия “перед лицом такой очевидной угрозы” окажет помощь Беларуси “по обеспечению безопасности”.

“Мы видим, что это враждебное нам государство, фактически, открыто говорит о намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами во внутренние дела соседнего государства”, - цитирует Пескова “Интерфакс”.

Тем временем официальный Минск высказывания Вальдемара Скшипчака пока никак не комментировал, однако, высказаться поспешили ряд белорусских политиков и общественных деятелей. Так, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что “если Польша нарушит хоть один сантиметр белорусской земли”, она “будет уничтожена”.

“Никакой Речи Посполитой никогда не будет. Ничего не будет вообще”

“Мечтать не вредно”, - прокомментировал он слова отставного генерала о том, что Польша готова оказать военную поддержку белорусам в случае вооруженного переворота. Белорусский депутат также упрекнул военного в том, что тот лишь “бряцает своим языком в уютной студии и не учит историю Польши”.

“Всегда, когда вы проводили агрессивную политику в отношении Беларуси и России, всегда это заканчивалось разделом Польши и страданиями польского народа. Поэтому не мечтайте. Никакой Речи Посполитой никогда не будет. Ничего не будет вообще”, - высказался Гайдукевич в своём телеграм-канале.

При этом он убеждён, что заявление Скшипчака соответвует официальной позиции Варшавы, поскольку “до сих пор не было осуждено официальной властью”.

“Пугать нас не надо. Мы прекрасно понимаем суть вашей политики и, поверьте, ответим так, что мало не покажется”, — подчеркнул Гайдукевич.

“Панических настроений в обществе не вызовет”

Заявление Скшипчака в эфире белорусского телевидения также прокомментировал председатель партии “Белая Русь” Олег Романов, который назвал его “информационной провокацией” и “работой западных спецслужб”, которые, по его словам, таким образом пытаются оценить реакцию белорусов на подобные “вбросы”.

“Наверное, это связано еще и с тем, чтобы заставить руководство силовых структур, вооруженных сил определенным образом передислоцировать части, чтобы, опять-таки, породить некоторую неорганизованность, дезорганизованность в деятельности силовых структур”, - заявил он и выразил уверенность в том, что данное заявление “панических настроений в обществе не вызовет”.

«Не проспим» — В Польше призвали готовиться к вооруженному перевороту в Беларуси — БелТА

Напомним, бывший замминистра обороны и командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в эфире польского телевидения заявил, что Варшава должна готовится к вооруженному перевороту в Беларуси и в нужный момент — поддержать его военным путем.