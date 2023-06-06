Уехали целые Барановичи? Эксперты подсчитали, сколько белорусов покинуло страну за два года

📊 Анализ

Опубликовано: 06.06.2023 12:23 , Обновлено: 06.06.2023

Анастасия Лузгина, научный сотрудник BEROC, представила результаты исследования миграции из Беларуси в страны ЕС. Экономист рассказала, сколько белорусов покинули страну в последние годы.

Исследование показало, что поток трудовых мигрантов на Запад продолжается. И в основном это специалисты высокой квалификации, пишет tochka.by.

Куда едут белорусы?

По словам эксперта, в последние годы поменялось направление трудовой миграции: если раньше белорусы отправлялись в основном в РФ, то сейчас уезжают чаще в страны ЕС, в основном - в Польшу.

До 2021 года большинство ехало туда по карте поляка, и много белорусов стремилось получить там постоянный вид на жительство. Но в 2022-м тенденция поменялась: временный вид на жительство стал превалировать – а в 2023-м она лишь усилилась. «Поехали те люди, которые не имели карты поляка, которые оформляют ВНЖ», - пояснила Лузгина.

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Почему люди уезжают?

Если в 2020-2021 годах основными причинами миграции была ситуация после выборов в Беларуси 2020 года, то в 2022-м стали сказываться другие факторы: в прошлом году людьми двигала ухудшающаяся политическая обстановка и страх вовлечения Беларуси в войну в Украине, сообщило издание “Точка”. Также люди уезжали из-за спада в экономики Беларуси.

Возраст уехавших

Среди тех, кто получил статус для постоянного проживания, резко стало меньше пожилых людей, и заметно выросло количество молодых белорусов.

«Это говорит о том, что в последние годы из Беларуси уезжали прежде всего специалисты, причем, молодые, родители с детьми, студенты. Это к вопросу о том, какое будущее ждет белорусский рынок труда», – заключила специалист.

Она отметила, что если до 2017 года в Польшу уезжало больше женщин, то теперь доля мужчин резко выросла и держится в последние годы на одном уровне.

Сколько белорусов постоянно находятся в Польше?

Оценку в исследовании дали, используя комбинированный подход: беря в расчет различные данные и “очищая” их.

в соответствии с первым подходом, основанным на данных по числу белорусов, получивших и ожидающих право на постоянное пребывание в стране, в Польше находится 132 000 граждан Беларуси;

второй подход основан на данных польского аналога ФСЗН. Согласно уплаты соцвзносов, в 2020 году их платили порядка 50 000 белорусов, а на конец марта 2023-го их было уже 116 000 (сюда не включены дети, студенты и неработающие супруги).

Исходя из второго подхода, на конец 2022 года в соседней стране проживало от 145 до 150 тысяч белорусов.

Рассчитали исследователи и число белорусов, которые въехали в Польшу в 2021–22 годах для постоянного проживания: таких людей 97,5 – 111,5 тысяч.

А что с Литвой?

В 2022 году в эту страну приехало 9789 белорусов (цифра не отражает, например, тех, кто приехал в Литву из Польши или других стран ЕС и остался в стране в ожидании легализации). Всего на начало 2023 года в Литве проживало 48 804 белоруса, а прирост составил 17 776 человек (57,3% к уровню 2022 года).

Какие цифры приводят в Беларуси?

Данные стран-соседок не коррелируют с официальной белорусской статистикой. Согласно ей, в 2022 году из Беларуси уехало (чтобы трудоустроиться за границей) 5 590 белорусов.

Сколько всего белорусов уехало из страны за два последних года?

«Исходя из всех расчетов, суммируя все данные, можно сделать вывод, что за два года, 2021-22-й, для постоянного проживания в страны Евросоюза въехало от 140 до 170 тысяч граждан Беларуси», – заявила Лузгина.

При этом она подчеркнула, что надо понимать, что это не все люди, покинувшие Беларусь. Белорусы уезжали также в другие страны бывшего СССР, Азию, США, Латинскую Америку.

«Общая цифра будет выше. И когда мы получим данные Евростата за 2022 год, то сможет точно сказать, сколько граждан Беларуси уехало в страны ЕС кроме Польши и Литвы за два года. Но даже если мы говорим о цифрах 143,6 и 171 тысяча, то первая сопоставима с количеством жителей такого города, как Барановичи, а вторая – с численностью жителей Оршанского района», – отметила Лузгина

Ранее Телеграф сообщил, что Белстат опубликовал статистику населения Беларуси. По его данным, на 1 января 2022 года белорусов стало 9 200 617 человек. Это на 54 907 человек меньше, чем было на 1 января 2022 года.

Белорусов за 2022 год стало на 54,9 тыс. меньше — Белстат