Глава КГБ пообещал "незаметно пресекать" деятельность некоторых белорусов. Подробности

Опубликовано: 18.12.2023 08:43 , Обновлено: 18.12.2023

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил в эфире гостелеканала СТВ 18 декабря, что его ведомство решило заниматься пресечением деятельности организаций уехавших из страны белорусов и тех, кто им помогает, оставшись в Беларуси.

Он обвинил их в подготовке терактов на территории Беларуси при содействии или даже руководстве иностранных спецслужб. “Мы видим активную работу украинских спецслужб. Фактически ежемесячно нами ликвидируется резидентные и агентурные сети”, - заявил он.

“Мы будем эту работу продолжать, она глубокая, серьезная. А мы пока концентрируемся на незаметном пресечении этой деятельности”, - заявил Иван Тертель.

По его словам, “на следующей неделе” КГБ должен будет продемонстрировать “ещё такие факты” о задержанных на территории Беларуси боевиков. Иван Тертель заявил, что им дали приказ: “Если ты встретишь в лесу ребенка или жену - застрели их”. Председатель КГБ заявил, что для этих целей им выдали пистолеты.

В то же время, он обратился к спецслужбам в Украине, Польше и Литве: “Но хотел бы предупредить и украинские спецслужбы, в частности, польские и литовские: нужно смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что белорусам может грозить даже смертная казнь, если они втянутся “в игры иностранных спецслужб”.

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При этом Иван Тертель признался, что по Минску свободно ездят иностранные разведчики.

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