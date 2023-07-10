Зеленский приехал в приграничную с Беларусью область

Опубликовано: 10.07.2023 08:55 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля прибыл в приграничный с Беларусью Луцк, где в замке Любарта провел долгое продолжительное координационное совещание по вопросам безопасности в Волынской области, граничащей с Брестской областью Беларуси.

По его словам, первой по важности темой стала граница, ситуация в приграничной зоне с Беларусью. А второй - укрепление украинских сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждом регионе.

Зеленский сообщил, что военные, сотрудники правоохранительных органов и местные власти сделали доклад о ситуации в регионе.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский с «рабочей поездкой» приезжал на границу с Беларусью 19 апреля.

Зеленский приехал на границу с Беларусью. Что там делал?