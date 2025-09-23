Продадут ли Boeing и Airbus запчасти "Белавиа"? Politico спросило компании

Опубликовано: 23.09.2025 15:42 , Обновлено: 23.09.2025

Готовы ли американские компании Boeing и Airbus продавать запчасти для самолётов белорусской компании "Белавиа", с которой власти США недавно сняли часть экономических санкций? С таким вопросом издание Politico обратилось напрямую к самим компаниям.

Как отметилоPolitico, власти США, допустившие частичное снятие санкций с “Белавиа”, пытаются не допустить, чтобы решение президента Дональда Трампа открыло путь для поставок важнейших авиационных запчастей российским авиакомпаниям.

Уже на следующий же день после заявления Трампа Министерство торговли США направило Игорю Чергинцу, генеральному директору “Белавиа”, письмо, в которым были подробно изложены условия восстановления доступа компании к рынку фирменных запасных частей для её самолётов. Из документа следует, что в парке национального авиаперевозчика Беларуси имеется девять воздушных бортов марки Boeing.

В числе прочих ограничений им запрещается осуществлять полеты в такие страны, как Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, а также в Россию, и оккупированные регионы Украины. Если компания будет соблюдать данные условия, она сможет покупать запчасти, необходимые для обслуживания самолётов. По крайней мере, формальных препятствий для этого не будет, но, как отметило издание Politico, в конечном счёте решение о продаже своей продукции будут принимать сами американские производители.

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Именно поэтому издание обратилось в компании Boeing и Airbus с вопросом о том, возобновят ли они продажу запчастей белорусскому перевозчику. Компания Boeing официально комментировать ситуацию пока отказалась, а вот в Airbus свой комментарий дали. В пресс-службе американского производителя заявили, что компания “стремится вести свой бизнес этично и в полном соответствии со всеми применимыми международными законами и санкциями”.

“Как глобальная компания, осуществляющая операции в Европе и США, Airbus соблюдает правила экспортного контроля и режимы санкций ЕС, его государств-членов, США и других соответствующих юрисдикций”, — заявили в компании, подчеркнув, что будут проводить “тщательную проверку” перед каждой сделкой.

Politico также отметило, что решение США фактически создало потенциальный раскол с Европейским союзом, поскольку противоречат санционным требованиям ЕС. Как напомнила недавно комиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке, европейские санкции не позволяют компаниям ЕС предоставлять Беларуси услуги по техническому обслуживанию и предоставлять любые другие экономические ресурсы включенным в санкционный список лицам или организациям. “Белавиа” по-прежнему остаётся в их числе.

Как будет решаться эта несогласованность позиций ЕС и США и будут ли европейские страны препятствовать транзиту американских запасных частей через свою территорию в Беларусь, пока не понятно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти России после того, как США сняли часть санкций с белорусской авиакомпании “Белавиа”, обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO, ООН) с просьбой смягчить ограничения против российской авиации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы и источники.

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