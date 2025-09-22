Россия попросила ICAO ослабить санкции против российских самолётов - "Если разобьются, что тогда?"

Опубликовано: 22.09.2025 14:13 , Обновлено: 22.09.2025

Власти России после того, как США сняли часть санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO, ООН) с просьбой смягчить ограничения против российской авиации. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на документы и источники.

В России свою просьбы обосновали проблемами с безопасностью полетов, которые возросли в последнее время. Источник Reuters рассказал, что в Кремле решили попробовать смягчить ограничения после того, как США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Москва в подготовленных документах объявила санкции противоречащими международному праву. Их передали накануне начинающейся во вторник ассамблеи ICAO.

Россия утверждает, что санкции, введенные после начала войны в Украине, нарушают право человека на свободу передвижения и международная организация должна предотвратить «применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации».

В Москве также подвергли в очередной раз критике решения стран Евросоюза о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов летной годности и запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов из России.

В первую очередь в РФ рассчитывают добиться снятия ограничений на продажу запчастей для самолётов, произведенных западными компаниями. Так как они имеют решающее значение для безопасности полетов.

Источник Reuters признал, что авиапарк Boeing и Airbus в России стареет и не все запчасти для него можно провезти при помощи «серых» схем, что означает, что значительная часть этих самолетов может прекратить полеты.

«Если в ближайшее время российский Boeing или Airbus разобьется и погибнут люди — что тогда? В любом случае, это будет связано с санкциями», — заявил источник, не объяснив, почему российские авиакомпании в таком случае допускают к полетам неисправные лайнеры.

Ранее Telegraf.news писал, что российские власти после введения международных ограничений объявили о возрождении производства пассажирских самолётов в РФ. Однако производители столкнулись с большими проблемами из-за отсутствия технических решений.

Массовое производство новых МС-21, SJ-100 и Ил-114 так и не началось. А авиакомпания «Аэрофлот» уже сократила планы по закупке российских лайнеров до 2030 года.

В России совершил первый полет «убийца» Boeing и Airbus. Но есть нюанс