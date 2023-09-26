Президент Латвии назвал условие для закрытия границы с Беларусью полностью

Опубликовано: 26.09.2023 15:44 , Обновлено: 26.09.2023

Во вторник, 26 сентября, Эдгар Ринкевич, президент Латвии во время встречи с министром обороны Германии сообщил, когда готов полностью закрыть границу с Беларусью.

В ходе беседы поднималась такая проблема, как возможность гибридных атак на границе Латвии и Беларуси.

“Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов”, — процитировало Delfi Ринкевичса.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что 19 сентября Латвия закрыла КПП “Силене” (с белорусской стороны Урбаны). Таким образом, остался один единственный работающий на белорусско-латвийской границе КПП - Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина).

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