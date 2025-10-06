Премьер Литвы назвала условие отмены санкций против Беларуси

Опубликовано: 06.10.2025 16:00 , Обновлено: 06.10.2025

Недавно назначенная премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна отменить санкции против Беларуси только после того, как Украина вернёт себе все территории, утерянные в ходе войны с Россией. Плюс были ещё требования.

«Наши санкции против России и её союзницы Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет возмещен ущерб, нанесенный войной», - заявила литовский политик.

В свою очередь, ранее по словам министра иностранных дел Литвы, ЕС навряд ли последует примеру США в вопросе санкций (те частично их отменили в отношении “Белавиа”). Однако Кястутис Будрис в не самом скором будущем не исключил такого развития событий, заявив, что это стало бы “вызовом литовской дипломатии”.

Полетит ли «Белавиа» в Европу, а европейские самолёты в Беларусь? В МИД Литвы спрогнозировали реакцию ЕС на решение США

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 24 сентября выступил на саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики, который прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В своём выступлении официальный представитель Минска упрекнул страны Запада в “эгоистичной политике” и призвал их “остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике”.

Рыженков в ООН потребовал остановить «эгоистичную политику» стран Запада — «Жизнь заставит!»