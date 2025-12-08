Правительство Литвы готовится объявить чрезвычайное положение. Что это значит?

Опубликовано: 08.12.2025 20:35 , Обновлено: 08.12.2025

Власти Литвы объявили о намерении ввести чрезвычайное положение на всей территории страны. Такое решение там могут принять из-за воздушных шаров с контрабандой, прилетающих из Беларуси.

Советник премьер-министра Инги Ругинене Игнас Альгирдас Добровольскас заявил, что кабмин Литвы предусмотрел такое развитие событий в проекте постановления, разработанного в пятницу.

Принять его могут уже во вторник, 9 декабря. Тогда министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович станет главой государственного управления по чрезвычайным ситуациям.

Чрезвычайное положение даст различным литовским ведомствам возможность более тесно и оперативно координировать действия, а также задействовать армию.

Премьер Литвы Инга Ругинене также подтвердила информацию о планах ввести чрезвычайное положение.

Тем временем в субботу вечером Вильнюсский аэропорт снова был закрыт из-за полёта контрабандных воздушных шаров. На этот раз власти Литвы заявили, что считают их появление «гибридной атакой».

В Беларуси эти обвинения официально не комментировали.

Аэропорт в Вильнюсе снова закрыли из-за воздушных шаров из Беларуси

НАТО пригрозило отреагировать

В то же время министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Брюсселе провёл встречи с генеральным секретарём НАТО и представителями Европейской комиссии и Европейского парламента.

«Неважно, сделано это намеренно или нет. Какие бы действия ни предприняла Россия или Беларусь, посмотрите на воздушные шары в Литве, мы отреагируем по-своему, но они это почувствуют», — заявил в ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что говорят в Беларуси?

Власти Беларуси настаивают, что все вопросы о проблемах безопасности на границе должны решаться на уровне МИД. Вильнюс пока такие предложения отвергает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур, что тот и сделал.

Александр Лукашенко назвал решение о закрытии границы Литвы «глупостью» «на политическом уровне» и поручил: «Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию».

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами