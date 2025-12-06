Аэропорт в Вильнюсе снова закрыли из-за воздушных шаров из Беларуси

Опубликовано: 06.12.2025 19:42 , Обновлено: 06.12.2025

В субботу вечером Вильнюсский аэропорт снова был закрыт из-за полета контрабандных воздушных шаров. На этот раз власти Литвы заявили, что считают их появление "гибридной атакой".

Они уточнили, что аэропорт временно бездействует с 18:06 до 21:05 по местному времени.

“Службы отслеживают и анализируют перемещение навигационных маркеров и, при возможности, могут принять решение об открытии воздушного пространства раньше”, — сообщил литовский Национальный центр управления в кризисных ситуациях.

В Беларуси на слова о том, что полет шаров это “гибридная атака” пока не реагировали.