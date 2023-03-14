Появилось видео с дрона, что происходит на КПП Кузница на границе с Польшей

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2023 10:43 , Обновлено: 14.03.2023

В Сети появилось видеоподтверждение установки поляками военных укреплений на границе. Запустив дрон вблизи погранперехода "Кузница-Брузги", который в настоящее время не работает по инициативе Варшавы, белорусская сторона смогла рассмотреть, как Польша отгородилась от Беларуси.

После того, как вблизи закрытого погранперехода “Кузница-Брузги” с польской стороны было замечено движение строительной техники, белорусская сторона решила получить видеоподтверждение того, что происходит на границе. Для этого в воздух подняли дрон с видеокамерой.

С уровня земли въезд на пункт пропуска “Кузница” с белорусской стороны кажется неизменным. Год назад, когда мигранты попытались прорваться из Беларуси в Польшу, здесь был установлен железный забор - он и по сей день остается там. Однако, с высоты полета дрона открываются значительные изменения на границе. Оказалось, что поляки со своей стороны перекрыли дорогу тяжелыми бетонными блоками и военными противотанковыми ежами.

Как видно на видео, за двумя железными заборами поляки установили бетонные блоки в два ряда, за которыми идут еще два ряда так называемых “зубов дракона”. Завершает это оборонительное сооружение ряд противотанковых ежей.

Фотографии и видео с пунктов пропуска “Брузги – Кузница” опубликовали в телеграм-канале «Пул 4», который освещает деятельность главы Гродненской области Владимира Караника.

Как ранее сообщал Телеграф, об установке на белорусско-польской границе противотанковых укреплений ранее сообщал министр обороны и вице-премьер польского правительства Мариуш Блащак, опубликовав несколько фото противотанковых ежей.

Отметим, что на данный момент почти половина белорусско-польской границы со стороны Польши обнесено пятиметровым забором, оснащенным камерами ночного видения и датчиками движения. На строительство 186 километров пограничного заграждения Польша к лету 2022 года потратила 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

После закрытия пункта пропуска в Бобровниках на границе с Беларусью остались только два активных КПП с польской стороны: Тересполь (для всех) и Кукурыки (товарный). В Варшаве думают о том, чтобы закрыть и их, однако большинство экспертов считает, что решение правительства Польши полностью закрыть границу с Беларусью в настоящее время маловероятно.