Закроет ли Польша всю границу с Беларусью? Что говорят в Варшаве и Минске

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Опубликовано: 16.02.2023 15:12 , Обновлено: 16.02.2023

После закрытия пункта пропуска в Бобровниках на границе с Беларусью есть только два активных КПП с польской стороны: Тересполь (для всех) и Кукурыки (товарный). Однако в Варшаве думают о том, чтобы закрыть и их.

Польское издание Rzeczpospolita сообщило, однако, что решение правительства Польши полностью закрыть границу с Беларусью в настоящее время маловероятно.

“Думаю, это будет плохая идея”, - заявил источник во властных коридорах Варшавы. По его словам, в Польше сейчас думают, как по-настоящему ударить по Александру Лукашенко, создать проблемы для его окружения. “Однако вы не можете закрыть страну, потому что люди должны прийти оттуда и посмотреть, как выглядит нормальный мир”, - передает издание слова анонимного представителя правящей партии Польши.

В Варшаве одной из причин, по которой не хотят полностью закрывать границу, называют более 150 000 белорусов, получивших “Карту поляка” с 2008 по 2021 годы. Белорусы с таким документом имеют многоразовую визу и часто ездят в Польшу. В случае полного закрытия границы дорога, например, из Гродно в Варшаву будет вести аж через Стамбул и будет стоить под тысячу долларов в одну сторону.

В то же время, власти Польши хотят активнее давить на официальный Минск. И позиция Евросоюза тут не помогает. Среди стран Европейского Союза нет согласия о новом пакете санкций против властей Беларуси. Источники Rzeczpospolita утверждают, что несколько стран (в том числе и Франция, и Германия) хотят исключить белорусские калийные удобрения из списка санкций. Это объясняется глобальным продовольственным кризисом и необходимостью экспорта удобрений в третьи страны (которым активно занимаются как раз французские и немецкие компании).

Литва, в свою очередь, не согласна с такими «исключениями» и блокирует принятие другого пакета ограничений. «Литовцы не хотят, чтобы Брюссель впоследствии вынудил власти Вильнюса разрешить транзит белорусских удобрений в порт Клайпеды», - сообщил польский чиновник, занимающийся вопросами санкций.

Таким образом, среди политиков, принимающих решение в Варшаве, есть консенсус об усилении давления на Александра Лукашенко, однако полное закрытие границы пока не видится им наилучшим способом.

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“Гиена Европы”

Александр Лукашенко 16 февраля дал понять, что действия польских властей воспринимает очень серьезно и они его сильно раздражают. Настолько, что назвал соседнюю страну “гиеной”.

”…Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы”, - заявил он, выступая перед иностранными журналистами неназванных изданий 16 февраля.

“Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска… Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают”, - заявил он.

Он пообещал “симетрично” ответить на такие шаги Польши, возможно, закрыть со своей бездействующие пункты пропуска.

“Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов”, - туманно пообещал он.