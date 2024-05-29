Власти Польши объявили о "восстановлении буферной зоны" на границе с Беларусью. Что это значит?

Опубликовано: 29.05.2024 13:42 , Обновлено: 30.05.2024

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что собирается восстановить "буферную зону" на границе с Беларусью и объявил о передаче "всех имеющихся средств" на её защиту. По словам политика, это произойдёт на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы.

При этом Туск не уточнил, на что конкретно будет похожа “буферная зона”. Однако официальное решение о её восстановлении политик пообещал принять уже в начале следующей недели.

Также он заявил, что на границе в “гораздо большем масштабе” будут использоваться силы полиции — особенно там, где происходят “групповые попытки её прорыва”, передала польская служба Business Insider.

“Я хочу, чтобы это дошло до всех. Здесь нет места для переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, Польша должна быть защищена”, — подчеркнул Дональд Туск.

Что говорят в Беларуси?

Власти Беларуси пока не комментировали информацию о “буферной зоне”.

Ранее министр обороны Виктор Хренин рассказал в октябре 2023 года, что в Беларуси построили «укрепрайон». По его словам, такие нужны для ведения боёв самостоятельно, вне зависимости от основных сил армии. Позднее, в январе 2024 года, начальник управления боевой подготовки ВС РБ Александр Бас также заявил, что Минобороны продолжит строительство в Беларуси «узлов сопротивления» и укрепрайонов.

В конце марта 2024 года Александр Лукашенко приказал уничтожать всех “провокаторов” на белорусской границе.

«Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет», — сказал Лукашенко в беседе с командующим войсками Александром Науменко.

И добавил: «Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти»

Лукашенко приказал уничтожать нарушителей белорусской границы