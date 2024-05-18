Посольство Беларуси в Эстонии приостановило работу консульской службы. Куда теперь обращаться за визами?

Опубликовано: 18.05.2024 14:12 , Обновлено: 18.05.2024

Консульская служба белорусского посольства в Эстонии приостановило свою работу. Об этом в субботу, 18 мая, сообщило Министерство иностранных дел Беларуси. В ведомстве рассказали, куда теперь можно обращаться за визами и прочими документами.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси не назвали точные причины временного закрытия консульства в Эстонии. Там сослались на “технические причины”.

По данным ведомства, вся работа консульской службы приостановлена, включая выдачу виз, документов и совершение “иных консульских действий”. О возобновлении работы консульства в МИД Беларуси пообещали сообщить белорусам дополнительно.

Пока же в экстренных ситуациях, требующих вмешательства официальных лиц, гражданам Беларуси рекомендовали обращаться в ближайшие белорусские дипломатические представительства:

посольство Республики Беларусь в Финляндии (Unioninkatu, 18, 00130 Helsinki, Suomi, + 358 942 47 20 50, finland@mfa.gov.by),

генеральное консульство Республики Беларусь в латвийском Даугавпилсе (18-th November Str., 44, Daugavpils, Latvia LV 5401, + 371 654 20965, + 371 263 77825, latvia.daugavpils@mfa.gov.by).

Россия перерезала авиарейсы в эстонский город

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство информации Беларуси ограничило доступ к некоторым латвийским, литовским и эстонским интернет-ресурсам. Причину блокировки в Мининформе объяснили «ответной мерой» на запрет работы «отдельных СМИ Беларуси» в этих странах.

«Ответная мера» — Мининформ Беларуси заблокировал доступ к «ряду медиа» Литвы, Латвии и Эстонии