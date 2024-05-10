Россия перерезала авиарейсы в эстонский город

Опубликовано: 10.05.2024 11:12 , Обновлено: 10.05.2024

Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair объявила о приостановке полетов в город Тарту, расположенный на востоке Эстонии, из-за участившихся сбоев в работе системы GPS в этом районе. Министерство иностранных дел Эстонии обвинило в этом Россию: по их мнению, сигналы GPS над Балтийским морем глушат российские военные установки под Санкт-Петербургом и в Калининградской области.

Эстонский город Тарту, в котором проживает порядка 93 тыс. человек, по сути оказался без авиасообщения. Компания Finnair пока сообщила о приостановке полётов туда до 31 мая, сообщило польское издание Onet.

По их данным, глушить сигналы GPS в регионе с помощью установки, расположенной под Санкт-Петербургом, Россия начала ещё в конце апреля, а ещё раньше соседние государства жаловались на помехи из Калининградской области.

[info_b]GPS (англ. Global Positioning System) — американская спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время доступна для использования в гражданских целях — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.[/info_b]

В свою очередь другое польское издание Dziennik сообщило о вызове в Министерство иностранных дел Эстонии руководителя российского посольства в Таллинне. Как пояснил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, российскому послу “выразили протест против подавления Москвой сигналов GPS над Балтийским морем”, обвинив Россию в “нарушении правил Международного союза электросвязи” и нанесении “серьезного ущерба авиасообщению Эстонии”.

“Российская гибридная деятельность, которая нарушает нашу нормальную жизнь в Эстонии и Европе, должна прекратиться”, - заявил Цахкна.

В российском МИД эту информацию никак не прокомментировали.

Ранее с совместным заявлением выступили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, в котором выразили опасение по поводу того, что действия России “рано или поздно приведут к авиакатастрофе”.

В феврале 2024 года Эстонское телевидение ERR также пожаловалось на то, что Россия глушит сигнал GPS в регионе Балтийского моря. Тогда руководство компании также выражало обеспокоенность тем, что это “представляет опасность как для авиации, так и для судоходства” в регионе.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, ряд стран в Западной Европе жаловались на массовые сбои сигнала GPS из-за российских установок, расположенных в Калининграде. Самые заметные такие сбои были зафиксированы в декабре прошлого года. Тогда сбои GPS-навигации наблюдались даже в Беларуси, а в качестве вероятной причины сбоев некоторые источники, ссылаясь на сообщение NOTAM, называли военные учения.

На части Беларуси сбои GPS-навигации? Узнали, что это могло быть