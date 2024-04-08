"Ответная мера" - Мининформ Беларуси заблокировал доступ к "ряду медиа" Литвы, Латвии и Эстонии

Опубликовано: 08.04.2024 19:15 , Обновлено: 08.04.2024

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к некоторым латвийским, литовским и эстонским интернет-ресурсам. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Причину блокировки в Мининформе объяснили “ответной мерой” на запрет работы “отдельных СМИ Беларуси” в этих странах.

Основанием для такого решения послужило уведомление белорусского МИД 8 апреля. Конкретный перечень “ряда медиа” Латвии, Литвы и Эстонии, доступ к которым ограничили, в Мининформе не назвали.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимир Перцова, который до настоящего времени был министром информации, заместителем главы своей администрации. На встрече с ним глава государства поручил “привести в порядок все СМИ, а также идеологическую работу”.

«Привести в порядок СМИ» — Лукашенко назначил министра информации заместителем главы своей администрации

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белорусский Мининформ осудил латвийские власти за блокировку сайтов некоторых белорусских государственных СМИ. В частности, в стране-соседке заблокировали доступ к сайтам телеканала ОНТ и издательского дома «СБ. Беларусь сегодня”.

Мининформ осудил блокировку белорусских СМИ