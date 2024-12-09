Посольство Беларуси в Дамаске осталось работать в "тех условиях, которые есть". Что слышно с белорусами в Сирии?

Опубликовано: 09.12.2024 18:23 , Обновлено: 09.12.2024

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РБ Анатолий Глаз сообщил, что белорусское посольство осталось работать в Дамаске "в тех условиях, которые есть". По его словам, несмотря на "сложную обстановку", дипломаты предприняли "все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности".

“Посольство Беларуси в Сирии остаётся в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть. Обстановка сложная, поэтому загранучреждением предприняты все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности. При этом мы приняли во внимание заявление представителей пришедшей к власти вооружённой оппозиции о гарантиях безопасности дипломатических представительств, остающихся в Дамаске”, — сообщил Анатолий Глаз.

При этом он добавил, что на территории Сирии по-прежнему находятся белорусы, которые по тем или иным причинам не покинули страну после соответствующих предупреждений. “Они поддерживают контакты с нашим загранучреждением, получают соответствующие рекомендации”, — заверил представитель внешнеполитического ведомства, передало информагентство БелТА.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РБ рекомендовало белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию из-за резко обострившейся там военно-политической ситуации. Людям, планировавшим поездки в этот регион в ближайшее время, МИД посоветовал отказаться от этих планов, а тем гражданам Беларуси, которые оказались в Сирии случайно или проживают постоянно, — «незамедлительно покинуть страну».

Ранее Telegraf.news писал, что ситуация в Сирии начала обостряться ещё на прошлой неделе, когда оппозиционные силы вошли на территорию второго по величине города страны Алеппо — впервые с тех пор, как правительственные войска отвоевали его в 2016 году. Причём захватить город повстанцам удалось всего за три дня своего внезапного наступления.

Сирийские повстанцы впервые за 8 лет вошли в Алеппо

Также мы рассказывали, что в воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о взятии города под свой контроль. Точное местонахождение президента страны Башара Асада на данный момент остаётся неизвестным: по информации агентства Reuters, он покинул страну в неизвестном направлении.

Асад исчез, а повстанцы объявили об окончании «эпохи тьмы», захватив столицу Сирии Дамаск