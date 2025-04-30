Пошло по инстанциям? Узнали, что происходит в Литве с предложением БелЖД возобновить пассажирское сообщение

Опубликовано: 30.04.2025 08:04 , Обновлено: 30.04.2025

Предложение Белорусской железной дороги (БелЖД) возобновить прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью в настоящее время активно обсуждается в различных литовских инстанциях. Прежде, чем дать окончательный ответ, Министерство сообщений Литвы решило дождаться оценки данного шага со стороны других заинтересованных ведомств - свою позицию уже озвучили в Министерстве иностранных дел и Департаменте государственной безопасности. Высказался и старший советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

На днях премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя предложение белорусской стороны, заявил, что “Литва не будет слишком спешить с ответом” Минску. По его словам, оно будет рассматриваться в обычном рабочем порядке, как и любое другое поступившее предложение.

В самом Министерстве сообщений Литвы пообещали дать оценку последствий возобновления прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью не только в контексте двухсторонних взаимоотношений, но и в контексте действующих европейских санкций, войны в Украине цвелом, а также отношений между Евросоюзом и Россией.

Свою позицию по данному вопросу, по информации литовского портала 15min.lt, Министерству сообщений Литвы уже озвучили в Министерстве иностранных дел и в Департаменте государственной безопасности. По словам пресс-секретаря профильного министерства Лукаса Пашкявичюса, пока руководство ведомства не рассмотрело полученную информацию всесторонне

“Мы дождемся оценки всех учреждений и только после этого начнем рассматривать этот вопрос” — пояснил Пашкявичюс.

А вот в Министерстве иностранных дел, которое возглавляет Кястутис Будрис, в прошлом — главный советник президента Литвы по национальной безопасности, уже сейчас озвучили весьма категоричную позицию касательно предложения белорусской стороны.

“МИД в настоящее время не видит предпосылок и оснований для возобновления пассажирских железнодорожных перевозок с Республикой Беларусь”, — заявили там.

Старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис в эфире одной из литовских радиостанций также заявил, что пока говорить о полноценном возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью преждевременно.

“Я считаю, что пока рано об этом говорить. На самом деле, в Беларуси мы не видим никаких изменений”, – заявил Матулёнис.

В интервью литовскому радио LRT эксперт в сфере безопасности Дарюс Антанайтис высказал мнение о том, что восстановление железнодорожного сообщения между Литвой и Беларусью может представлять “серьёзную угрозу национальной безопасности Литвы и всего Евросоюза”, что, по его мнению, и объясняет столь тщательные обсуждения данного вопроса во всех заинтересованных ведомствах. По его словам, именно безопасность в данном вопросе рассматривается как приоритет.

[info_b]По данным «Литовских железных дорог» (LTG), до 2020 года продолжительность поездки на поезде из Вильнюса в Минск составляла от 2 часов 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от количества остановок. Билет на поезд стоил 16,98 евро во втором классе, а цена билета первого класса достигала 30,08 евро.

На маршруте Вильнюс–Минск ежедневно курсировали по 4 поезда в каждом направлении (два поезда - литовской LTG Link, ещё два — БелЖД).

В 2019 году, последнем полном году до пандемии COVID-19, по маршруту Вильнюс–Минск–Вильнюс было перевезено более 366 тыс. пассажиров.[/info_b]

В Литве ответили на предложение БелЖД возобновить курсирование пассажирских поездов

Ранее Telegraf.news рассказал, что руководство Белорусской железной дороги обратилось к своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши и предложило возобновить прямое пассажирское сообщение с Беларусью. Данное предложение было озвучено в Варшаве, в рамках XXXIX заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог стран — участниц Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

БелЖД предложила Латвии, Литве и Польше восстановить прямое пассажирское сообщение