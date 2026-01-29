Польские военные закрыли небо на границе с Беларусью из-за подозрительных объектов

Опубликовано: 29.01.2026 10:34 , Обновлено: 29.01.2026

Ночью в среду, 28 января, польские военные частично закрыли своё воздушное пространство вблизи границы с Беларусью из-за подозрительных объектов, зафиксированных в небе радиолокационными системами Вооружённых сил Польши.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, несколько воздушных объектов ночью приблизились к границе со стороны Беларуси и вошли в польское воздушное пространство.

“Полёт всех объектов непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами Вооружённых сил Польши. В целях обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского транспорта. Эти меры носили превентивный характер”, - отчитались польские военные, подчеркнув, что угрозы безопасности воздушному пространству страны в подозрительных объектах они не усмотрели.

Проанализировав характеристики полёта, скорость и направление движения объектов, польские военные пришли к выводу о том, что эти объекты были “похожи на воздушные шары”. К таким нередко прибегают контрабандисты для переправки своих нелегальных товаров через границу. Однако об обнаружении предметов контрабанды или остатков упавших воздушных шаров в приграничье польские правоохранители пока не сообщали.

Подобный инцидент произошёл полторы недели назад. Тогда Пограничная служба Польши сообщила, что на выходных в их страну со стороны Беларуси залетели сразу десятки «объектов». Позднее им удалось обнаружить до 10 упавших на землю воздушных шаров с контрабандными сигаретами.

В Польшу прилетели воздушные шары из Беларуси — SG

А накануне ночь воздушные шары контрабандистов привели к закрытию Вильнюсского аэропорта в соседней Литва. Это был первый подобный инцидент с начала 2026 года. Он стал поводом для вызова временного поверенного в делах посольства Беларуси в литовский МИД и вручения дипломатической ноты с «решительным протестом».

Вильнюсский аэропорт закрыли из-за воздушных шаров впервые с начала года