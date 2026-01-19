В Польшу прилетели воздушные шары из Беларуси - SG

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Опубликовано: 19.01.2026 09:11 , Обновлено: 19.01.2026

Пограничная служба Польши (SG — Straż Graniczna) сообщила, что на выходных в их страну со стороны Беларуси залетели сразу десятки «объектов». Позднее там уточнили, что нашли до 10 упавших на землю воздушных шаров с контрабандными сигаретами.

Однако это произошло в ночь с пятницы на субботу. В воскресенье контрабандные воздушные шары уже не пересекали польскую границу.

В субботу в соцсети X Бюро национальной безопасности Польши сообщило о том, что президент находится в курсе событий. Также в субботу на платформе X Пограничная служба Польши сообщила, что усиленная активность летающих объектов в приграничной зоне с Беларусью находится под полным контролем служб.