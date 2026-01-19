В Польшу прилетели воздушные шары из Беларуси - SG
Пограничная служба Польши (SG — Straż Graniczna) сообщила, что на выходных в их страну со стороны Беларуси залетели сразу десятки «объектов». Позднее там уточнили, что нашли до 10 упавших на землю воздушных шаров с контрабандными сигаретами.
Однако это произошло в ночь с пятницы на субботу. В воскресенье контрабандные воздушные шары уже не пересекали польскую границу.
В субботу в соцсети X Бюро национальной безопасности Польши сообщило о том, что президент находится в курсе событий. Также в субботу на платформе X Пограничная служба Польши сообщила, что усиленная активность летающих объектов в приграничной зоне с Беларусью находится под полным контролем служб.
«Объекты, нарушившие воздушное пространство, — это контрабандные воздушные шары. После того, как Оперативное командование Вооруженных Сил указало их приблизительное местонахождение, службы изымают обломки воздушных шаров, а также незаконные упаковки сигарет беспошлинной торговли», — добавили в Пограничной службе.