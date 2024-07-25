Польские военные объявили о начале операции «Восточная заря» на границе с Беларусью

Опубликовано: 25.07.2024 08:39 , Обновлено: 25.07.2024

Польские военные объявили о начале очередной операции на границе с Беларусью. Она получила кодовое название "Восточная заря" и стартует 1 августа, одновременно с анонсированной ранее операцией "Безопасное Подлясье", которую планируют провести в Подляском воеводстве, граничащем с Беларусью и Литвой.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши основной целью операции “Восточная заря” назвали “усиление противовоздушной обороны Польши”, а также “повышение эффективности сил и средств, обеспечивающих безопасность воздушного пространства Польши” и “защиту от объектов, незаконно нарушающих границы Польши”.

Российское агентство “Интерфакс”, ссылаясь на пресс-секретаря Оперативного командования ВС Польши Яцека Горышевского, сообщило, что в операции “Восточная заря” планируется задействовать солдат различных подразделений, в частности, из Центра воздушных операций. По его словам, в их задачи будет входить наблюдение за воздушным пространством, и при необходимости - “нейтрализация возникающих угроз”.

Кроме того, Горышевский заявил о планах увеличить количество учений, в которых на ряду с польскими военнослужащими будут принимать участие их западные союзники.

Ранее Telegraf.news рассказал, что операция “Безопасное Подлясье” стартует 1 августа. К этому времени Министерство национальной обороны Польши пообещало кратно увеличить число военнослужащих, задействованных в охране границы с Беларусью, а также возвести дополнительные оборонительные инженерные сооружения.

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Все эти мероприятия оборонительное ведомство Польши проводит в рамках плана национальной обороны и сдерживания “Восточный щит”. В ведомстве его назвали “гигантским проектом” и пообещали задействовать помимо традиционных укреплений и новые технологии.

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