Минобороны Польши пообещало почти в три раза увеличить число солдат на границе с Беларусью. Когда?

Опубликовано: 10.07.2024 15:14 , Обновлено: 10.07.2024

Министерство национальной обороны Польши пообещало кратно увеличить число военнослужащих, задействованных в охране границы с Беларусью. Об этом в среду, 10 июля, заявил заместитель руководителя оборонного ведомства Польши Павел Бейда.

На пресс-конференции, посвященной началу операции “Безопасное Подлясье” которая стартует 1 августа, представители польского оборонного ведомства рассказали о планах усиления охраны границы и возведения инфраструктуры в рамках плана национальной обороны и сдерживания “Восточный щит”.

По словам Павла Бейды, если сейчас на охране польско-белорусской границы задействовано 6 тыс. человек, то уже в августе их число вырастет до 17 тыс. солдат, то есть в 2,8 раза. Речь о 8 тыс. человек, которые непосредственно несут службу на границе, и ещё 9 тыс. человек в резерве, сообщило польское государственное информагентство PAP.

“Если что-то произойдет на границе, эти 9 тысяч солдат в течение 48 часов отправятся к границе со всей своей техникой и вооружением, чтобы защитить ее. Это будут силы быстрого пограничного реагирования”, - сообщил Бейда.

Для усиления оснащения пограничников польское военное командование пообещало дополнительно закупить ещё 150 единиц бронетехники, а также оружие и бронежилеты, современные каски, приборы ночного видения, термобелье и обувь.

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Говоря о планах в рамках возведения “Восточного щита”, Бейда назвал “три столпа” польской безопасности: сила польской армии, сила союзов, укреплении социальной устойчивости.

“Восточный щит”– это не только строительство различного рода инженерных сооружений. Это также различные виды деятельности, очень современные мероприятия, которые обеспечивают действительно эффективную защиту нашей границы”, - заявил замминистра, пообещав в скором времени “серьёзные результаты” этой деятельности.

Кризис на границе «не может длиться вечно»

В свою очередь заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик в интервью агентству Reuters пояснил, что усиление охраны границы с Беларусью связано в том числе с миграционным кризисом, подчеркнув, что сложившаяся ситуация “не может длиться вечно”.

“Мы готовы к любому решению в этой области, потому что мы не допустим, чтобы этот миграционный кризис, вызванный Беларусью, продолжался бесконечно”, — заявил Томчик.

Он также намекнул на то, что в скорейшем разрешении миграционного кризиса заинтересован в том числе и Китай, известный тесными экономическими связями с Минском. По словам польского замминистра, Китай, как “глобальный игрок” с “глобальными интересами в Европе” не хочет ухудшения ситуации на границе с Беларусью, через которую проходят его торговые потоки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве обороны Беларуси в начале июля пожаловались на “системное наращивание коалиционных сил НАТО” на западной границе и на “ничем не обоснованную активность” на южной границе. Там также предупредили о “подготовке диверсий” и “высокой вероятности подготовки и проведения вооруженных провокаций, а также резонансных акций”.

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