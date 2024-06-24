Польские визовые центры в Гродно и Лиде прекратили принимать документы у одной категории белорусов

Опубликовано: 24.06.2024 12:21 , Обновлено: 24.06.2024

Компания VFS Global, которая занимается обработкой документов для выдачи виз в Польшу, объявила о том, что её визовые центры в Гродно и Лиде прекращают принимать документы по временной регистрации по месту жительства. Узнали, как теперь подавать документы белорусам и для кого сделают исключения.

Новые правила, согласно официальному заявлению компании, опубликованному на сайте VFS Global, заработают уже со вторника, 25 июня 2024 года. С этого дня белорусы смогут подавать документы в визовых центрах Польши в Гродно и Лиде только по месту жительства. Его должен подтверждать штамп в паспорте о постоянной регистрации.

А вот временную регистрацию по месту пребывания гражданина перестанут рассматривать как законное основание для подачи документов “по иной юрисдикции, отличной от регистрации по месту жительства”. Впрочем, визовые центры всё же готовы пойти на уступки и сделать исключения для некоторых категорий белорусов, а именно, для тех, кто:

учится,

работает,

имеет иные основания долгосрочного проживания в месте, отличном от места постоянной регистрации.

В этом случае заявитель обязан подтвердить эту информацию, предоставив в визовый центр оригинал документов.

Для всех остальных, как пояснили в VFS Global, будет действовать общее правило подачи документов: их можно будет подавать только в тех визовых центрах Польши, “которые соответствуют юрисдикции места их регистрации по месту жительства”.

Кроме того, в VFS Global сообщили, что в систему регистрации визовых центров Польши в Минске, Могилеве и Гомеле добавили ещё одну подкатегорию - “D - 1st year Students”. Она предназначена для регистрации студентов-первокурсников, которые хотят получить национальную визу для обучения в польских вузах.

В визовых центрах Польши добавили отдельную регистрацию для одной категории белорусов

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце мая этого года в польских визовых центрах добавили отдельную регистрацию для одной категории белорусов - людей старше 60 лет, которые собираются подавать документы по приглашению от детей и внуков. А с 1 июня 2024 года изменилась сумма консульского сбора на национальную польскую визу (типа D).

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