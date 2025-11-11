Польские пограничники показали «воздушный шар из Беларуси» с грузом на 81 тыс. рублей

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Опубликовано: 11.11.2025 08:16 , Обновлено: 11.11.2025

Польские пограничники 10 ноября сообщили об обнаружении огромного метеозонда, как утверждается, прилетевшего со стороны Беларуси. Его использовали для доставки по-настоящему дорогостоящего груза. По оценкам пограничников, стоимость груза составила не менее 100 тыс. злотых, то есть порядка 81 тыс. рублей в эквиваленте.

На официальной страничке польской погранслужбы в соцсети Х выложили три фотографии, сделанные в приграничье в Подляском воеводстве, которое граничит с Литвой и Беларусью.

Два огромных воздушных шара, приземлившихся на польской территории, переносили несколько упаковок с пачками контрабандных сигарет. По информации погранслужбы, в приграничье задержали двух человек (их гражданство не уточняется), которые якобы прибыли, чтобы забрать нелегальный груз.













Кстати, на прошлой неделе в этой же местности произошёл аналогичный инцидент. Правда, тогда в приграничье приземлился не метеозонд, а дрон, перевозивший около 400 упаковок сигарет с белорусским акцизом.

Польские пограничники нашли на границе с Беларусью дрон с контрабандой

Белорусские власти новый инцидент с метеозондом пока не комментировали. Однако ранее, как сообщал Telegraf.news, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Александр Неверовский отмечал, что власти Литвы и Польши оборудовали в своем приграничье инженерные сооружения и установили «жесткий контрразведывательный режим» и усомнился в том, что в таких условиях можно организовать контрабанду сигарет в Литву без прямого содействия литовских властей.

Совбез Беларуси обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву