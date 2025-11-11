Польские пограничники показали «воздушный шар из Беларуси» с грузом на 81 тыс. рублей
Польские пограничники 10 ноября сообщили об обнаружении огромного метеозонда, как утверждается, прилетевшего со стороны Беларуси. Его использовали для доставки по-настоящему дорогостоящего груза. По оценкам пограничников, стоимость груза составила не менее 100 тыс. злотых, то есть порядка 81 тыс. рублей в эквиваленте.
На официальной страничке польской погранслужбы в соцсети Х выложили три фотографии, сделанные в приграничье в Подляском воеводстве, которое граничит с Литвой и Беларусью.
Два огромных воздушных шара, приземлившихся на польской территории, переносили несколько упаковок с пачками контрабандных сигарет. По информации погранслужбы, в приграничье задержали двух человек (их гражданство не уточняется), которые якобы прибыли, чтобы забрать нелегальный груз.
Кстати, на прошлой неделе в этой же местности произошёл аналогичный инцидент. Правда, тогда в приграничье приземлился не метеозонд, а дрон, перевозивший около 400 упаковок сигарет с белорусским акцизом.
Польские пограничники нашли на границе с Беларусью дрон с контрабандой
Белорусские власти новый инцидент с метеозондом пока не комментировали. Однако ранее, как сообщал Telegraf.news, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Александр Неверовский отмечал, что власти Литвы и Польши оборудовали в своем приграничье инженерные сооружения и установили «жесткий контрразведывательный режим» и усомнился в том, что в таких условиях можно организовать контрабанду сигарет в Литву без прямого содействия литовских властей.
Совбез Беларуси обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву