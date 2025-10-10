Польские перевозчики призвали Варшаву разобраться с очередями на границе Беларуси

Опубликовано: 10.10.2025 13:29 , Обновлено: 10.10.2025

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши обратилась к польскому правительству с требованием принять срочные меры и разобраться с очередями на польско-белорусской границе. Водители пожаловались на то, что вынуждены проводить на границе огромное количество дней без нормального доступа к воде, еде и санитарным условиям. Экспортёры, в свою очередь, заявили о риске вовсе потерять восточные рынки.

По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, последствия сентябрьского закрытия польско-белорусской границы оказались весьма серьёзными для польских перевозчиков. Поскольку решение о закрытии границы было объявлено всего за два дня, без предварительного анализа экономических последствий и консультаций с представителями международной транспортной отрасли, сотням польских грузовиков пришлось почти на две недели остаться на белорусской стороне, без возможности вернуться домой.

Но и после открытия пограничного перехода Кукурыки (Козловичи с белорусской стороны) ситуация для самих водителей грузовиков не улучшилась: на сегодняшний день в очереди на выезд из Беларуси, согласно данным белорусского Госпогранкомитета, зарегистрировано 3455 фур . По оценке польского портала wnp.pl, ожидание въезда в Польшу может растянуться более чем на восемь дней .

“Водители живут в крайне тяжёлых условиях, без доступа к санитарным помещениям, воде и горячему питанию. Многие уже несколько дней ночуют в кабинах своих автомобилей, имея ограниченные запасы продовольствия и топлива, на морозе”, - описало ситуацию с токи зрения польских дальнобойщиков издание.

Ссылаясь на самих перевозчиков, в польской Ассоциации пожаловались на “недостаточную скорость таможенного оформления” с польской стороны из-за нехватки персонала для таможенного оформления и призвало Министерство финансов немедленно перебросить на данный участок границы дополнительный контингент таможенников и пограничников.

“В настоящее время это единственный пункт пропуска, обслуживающий грузовые автомобильные перевозки между Польшей и Беларусью. Необходимо быстрое кадровое и организационное укрепление не только для разгрузки транспорта, но и, прежде всего, для обеспечения безопасности водителей и элементарных условий жизни”, — заявил председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши Ян Бучек.

В Ассоциации пожаловались на нарушение “основных гуманитарных норм” и призвали государственные органы власти принять немедленные меры, в том числе:

расширить кадровый состав таможенных и пограничных служб,

открыть временные пункты гуманитарной и медицинской помощи для водителей,

разработать решения, которые бы позволили перенаправить часть грузопотоков на другие пограничные переходы (то есть по сути - открыть другие КПП на границе с Беларусью, поскольку сейчас функционирует лишь один грузовой пункт пропуска).

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В своём обращении к властям перевозчики отметили, что сложившаяся ситуация угрожает не только бесперебойности международных перевозок, но и безопасности людей, а также положению польских компаний на восточных рынках. Из-за постоянных длительных простоев у них срываются контракты и польские перевозчики рискуют потерять заказы, которые могут перехватить компании из других стран.

В связи с этим Ассоциация призвала власти срочно созвать межведомственную кризисную группу, в которой бы приняли участие не только представители правительства, Национальной налоговой администрации и отраслевых организаций, но и самих перевозчиков, с целью разработки эффективных решений как для перевозчиков, так и для водителей, а также для восстановления нормального функционирования границы.

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