Идём на рекорд? На границе Беларуси с ЕС скопились тысячи машин

Опубликовано: 10.10.2025 10:56 , Обновлено: 10.10.2025

С начала октября 2025 года на границах Беларуси с Европейским союзом наблюдается постепенный рост количества машин. В то время как Пограничный комитет Беларуси (ГПК) винит во всём таможенные службы Польши и Литвы, те, в свою очередь, ссылаются на объективные сложности.

От плохого к худшему

Если 6 октября в очередях на въезд в ЕС, по данным ГПК, фиксировалось «свыше 5,5 тысяч авто», то всего за четыре дня, к 10 октября, эта цифра выросла до более 6000 транспортных средств. Правда, рост был не линейным, а скачкообразным, что может свидетельствовать о накопительном эффекте.

Так, на польском направлении (Кукурыки–Козловичи), ключевом для грузоперевозок, очередь выросла с 2810 фур 6 октября до 3470 к 10 октября. При этом в ГПК заявили, что польская сторона выполняет белорусские нормы пропуска лишь на 28–40%.

[inf]В Польше пропускные нормы, на которые ссылаются белорусские пограничники, не комментируют. Не объясняют они и причины скопления машин, и их медленное, по мнению белорусской стороны, оформление.[/inf]

На границе с Литвой самая сложная ситуация сложилась в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог), где, по данным ГПК, литовские таможенники пропускали за сутки всего 6–11% от белорусской нормы. Фактически фуры, прибывающие на этот КПП, попадают в «бутылочное горлышко», парализующее движение на несколько суток.

Что касается легкового транспорта, то ситуация для простых граждан также остаётся крайне напряжённой. Единственный доступный пункт пропуска в Польшу для легковых машин — Тересполь (Брест) — стабильно демонстрирует очередь в 500–600 автомобилей. В ГПК настаивают, что польские службы могли бы пропускать на 53–60% машин больше.

Что происходит?

Если в Польше предпочитают не комментировать ситуацию с очередями, то в Литве прямо заявили о причинах. В литовской таможенной службе объяснили, что на границе не хватает личного состава из-за возросшего объёма проверок, связанных с действующими в отношении Беларуси санкциями.

После введения ограничений ЕС литовским таможенникам приходится тщательно проверять все грузы на предмет соблюдения списка запрещённых товаров, который довольно обширен. Что касается легковых машин, то там почти ничего не изменилось — основное внимание уделяется поиску контрабандных сигарет.

Возможные последствия

Текущая динамика может привести к настоящему коллапсу на границе Беларуси и ЕС. Уже сейчас тысячи водителей грузовиков вынуждены ждать своей очереди по несколько суток, что ведёт к значительным экономическим убыткам для перевозчиков.

Если темпы роста очередей сохранятся, то к середине октября 2025 года можно ожидать, что очередь грузовых машин только на польской границе превысит 4000 единиц, а общее число ожидающих транспорта приблизится к 7–8 тысячам. Впрочем, этот прогноз не является точным — всё будет зависеть как от грузопотока, так и от скорости работы таможенных служб на границах Беларуси и ЕС.

Ранее Telegraf.news писал, что польские власти готовы снова открыть все пограничные переходы с Беларусью, закрытые в 2023 году. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила польская газета Rzeczpospolita. Узнали, какие условия Минску выдвинула Варшава.

Польша предложила Беларуси открыть все закрытые пункты пропуска на границе — Rzeczpospolita. Что потребовала взамен?