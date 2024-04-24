Польские и литовские военные запустили план "Орша". Что всё это значит?

Опубликовано: 24.04.2024 08:49 , Обновлено: 24.04.2024

Литва и Польша объявили о начале совместных военных учений, которые решили провести по плану "Орша". Проходить они будут в рамках маневров "Отважный грифон 24/II", которые, в свою очередь, являются частью масштабных учений НАТО "Стойкий защитник", сообщили в пресс-службе литовских вооруженных сил.

По данным литовских военных, в течение ближайших нескольких дней солдаты из Польши, Литвы, США и Португалии примут участие в военных учения в районе Сувалкского коридора. В общей сложности в них предполагается задействовать порядка 1500 солдат и около 200 единиц военной техники, сообщил польский портал Interia.pl.

[info_b]Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы длиной примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ.[/info_b]

По данным литовских военных, их совместный с Польшей учебный план “Орша” подразумевает отработку оборонительного сценария в районе Сувалкского коридора. Само название плана является отсылкой к исторической битве под Оршей.

[info_b]Битва под Оршей произошла 8 сентября 1514 года во время русско-литовской войны 1512—1522 годов, в которой русское войско противостояло объединённым войскам Великого княжества Литовского и Королевства Польского под началом великого гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением русской армии.[/info_b]

Как ожидается, на маневрах в один из дней будут лично присутствовать президенты обеих стран Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Предполагается, что политики встретятся с полевыми командирами и понаблюдают за армейскими учениями.

Оба политика в прошлом не раз заявляли о необходимости уделять “особое внимание и контроль” Сувалкскому коридору. Так, Анджей Дуда, объявляя предстоящие учения НАТО в январе этого года во время визита в Литву, заявил об усилении польского военного присутствия в этом регионе и усилении охраны границ.

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Для литовских военных данные совместные с Польшей учения станут первым этапом национальных учений, в которых к июню 2024 года планируют задействовать порядка 10 тысяч резервистов. Жителей страны уже предупредили о скоплениях военной техники на дорогах и возможных перебоях в дорожном движении.

Целью маневров НАТО, которые продлятся в Литве до конца июня, командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис назвал “проверку планов обороны”, которые были одобрены в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе, и посыл “четкого сигнала о твердой решимости и приверженности членов НАТО взаимной обороне”.

Отметим, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград не раз фигурировал в потенциально возможных сценариях эскалации отношений между Россией и странами НАТО. Так, летом прошлого года издание Politico сообщило, что именно этот регион «может стать первой целью Кремля в случае войны против НАТО».

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А в январе этого года немецкое издание Bild опубликовало “секретный документ” Министерства обороны Германии, в котором также описывался учебный сценарий нападения России на ЕС с территории Беларуси.

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