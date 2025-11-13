Польша ввела санкции против белорусской криптобиржи BYNEX

Опубликовано: 13.11.2025 07:55 , Обновлено: 13.11.2025

Польша ввела санкции в отношении компании «ЕРПБЕЛ», которая выступает оператором белорусской криптобиржи BYNEX. Министерство внутренних дел и администрации Польши внесло компанию в собственный санкционный список 31 октября.

Как следует из пояснений польского МВД, введённые в отношении компании санкционные меры включают в себя не только замораживание всех средств и экономических ресурсов компании, но и запрет на прямое или косвенное выделение ей любых денежных средств или экономических ресурсов.

Поводом для введения национальных санкций с отношении этой компании в МВД Польши назвали то, что она, по их мнению, находится “под прямым контролем белорусских государственных органов” - работает на территории Парка высоких технологий в Минске, а в 2021 году заключила ключевое партнёрство с “Беларусбанком”, крупнейшим государственным банком Беларуси, который вот уже четыре года как находится под европейскими санкциями.

Между тем, партнёрство с “Беларусбанком” было заключено в рамках программы цифровой трансформации банка и стратегически важного для развития финтех-сектора в Беларуси. “Это сотрудничество позволило криптовалютной бирже BYNEX обрабатывать фиатные валюты, такие как рубли и доллары США, с помощью карт VISA”, - пояснили в МВД Польши.

В польском ведомстве убеждены, что всё это повышает риск потенциального использования ресурсов компании для обхода действующих международных санкций, а также не исключает вероятности финансирования или поддержки деятельности государственных органов Республики, что Варшава рассматривает как повод для введения санкционных ограничений.

В самой компании пока никак не комментировали эту новость.

Между тем, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в сентябре, выступая на саммите в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, упрекнул западные страны в “эгоистичной политике” и призвал их “остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике”, отказавшись от практики санкционого давления.

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Позднее в МИД Беларуси усмотрели в действиях Польши и Литвы, которые настаивают на усилении санкций против Минска по линии Европейского союза, в “жажде наживы” и попытке извлечь материальную выгоду из “конфликтного потенциала” с Минском.

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