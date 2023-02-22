Польша введет новые ограничения для Беларуси к концу недели - Дзедзичак

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Опубликовано: 22.02.2023 10:06 , Обновлено: 22.02.2023

Власти Польши не намерены останавливаться на запрете транзита белорусских грузовиков на границе. Там готовят новые санкции, которые станут ответом на высылку из Гродно и Минска польских дипломатов.

Полномочный представитель правительства Польши по делам поляков за рубежом Ян Дзедзичак в интервью, опубликованном в среду, 22 февраля, в издании Nasz Dziennik, заявил что Варшава готовит новые шаги в рамках кризиса в отношениях с Беларусью.

Они станут ответом на решения белорусских властей, в результате которых офицера связи Польской пограничной службы и два сотрудника польского консульства в Гродно покинут Беларусь в среду.

“Это часть серии событий, враждебных нашей стране, действий режима Александра Лукашенко. Мы можем быть уверены, что Польша не оставит это без ответа. Мы обязательно ответим решительно”, - заявил польский чиновник.

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По словам Дзедзичака, решения по ответу будут приняты к концу недели. Чиновник не забыл, что Польша ограничила движение белорусских грузовых автомобилей на пограничном переходе Кукурыки-Козлович, но сказал, что это не все. «И я могу заверить вас, что это не конец действий, которые предпримет наша страна», - добавил он.

На вопрос, смогут ли диппредставительства Польши в Беларуси работать нормально, несмотря на сокращение штата, он ответил: “Ни при каких обстоятельствах”.

“Их работа ограничивается выполнением основных видов деятельности. В Беларуси давно нет посла Польши. Есть еще три консульских центра: в Минске - в нашем посольстве, в Гродно - центре жизни поляков в этой стране - и в Бресте. Их деятельность осложнена. Осталось только 20% от персонала. Это не стандарт консульской работы и взаимных дипломатических отношений. Это не то, как должны выглядеть отношения между близкими соседями в сердце Европы. Но это выбор режима в Беларуси”, - утверждает Дзедзичак.

Несмотря на сокращение количества дипломатов в Беларуси, правительство Польши пообещало поддерживать этнических поляков в Беларуси и дальше.

“Поляки веками жили в Беларуси, и мы сделаем все, чтобы они могли держаться за свои корни. Любая польская семья, столкнувшаяся с проблемами, может быть уверена, что она не останется одна”, - пообещал представитель правительства Польши, заявив, что это может быть как правовая, так и материальная и образовательная помощь.

“Вся ответственность на правительстве Польши”

Напомним, что в министерстве иностранных дел Беларуси 17 февраля заявили, что Генеральное консульство Польши в Гродно должно сократить количество работающих там дипломатов. В МИД Беларуси уверены, что это приведет к “количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке”.

Там также заявили, что все ограничения на границе, в том числе и принятые белорусскими властями, зависят от действий Варшавы.

“Вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем Правительстве Польши, - заявили там. - Любые деструктивные шаги польского Правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов”.

А Совет минстров Беларуси 17 февраля принял ответные меры на закрытие пункта пропуска в польских Бобровниках. Грузовым машинам из Польши запретили пересекать границу не через польские пункты пропуска (при том, что после санкций Варшавы, такой остался всего один).

В ответ Польша с вечера вторника, 21 февраля, запретила белорусским грузовикам пересекать границу через последний оставшийся открытым грузовой переход Кукурыки-Козловичи, предложив следовать в Литву и Латвию.

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Белорусский МИД и правительство на такой запрет пока никак не отреагировали. Зато польские власти подняли ставки, предупредив, что готовы вообще полностью закрыть границу с Беларусью.

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Очереди бьют рекорды

Тем вренем, очереди на белорусско-польской границе растут как на дрожжах. В ГПК Беларуси сообщили, что за сутки количество грузового транспорта на въезд в Польшу увеличилось в два раза.

“По состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в страны ЕС ожидает 500 фур. За прошедшие сутки сопредельная сторона оформила 51% большегрузов от нормы”, - утверждают там.

А в Польше очередь из фур в Беларусь на КПП Кукурыки-Козловичи растянулась до самой Бялой-Подляски почти на 40 км.