Польша возобновила выдачу туристических виз белорусам. Что требуют?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.09.2023 14:33 , Обновлено: 04.09.2023

Визовые центры Польши с 4 сентября открыли прием заявок на туристические визы типа «С».

Консульский сбор составляет 35 евро, сервисный — 11 евро. Все оплачивается наличными в белорусских рублях, рассказали Office life в визовом кол-центре.

Когда белорусам полностью перестанут выдавать шенгенские визы? В МИД оценили вероятность

Для того, чтобы записаться на подачу, на сайте визового центра нужно создать личный кабинет. Среди документов, подтверждающих поездку, должна быть 100%-ная предоплата брони отеля.

При этом в консульском отделе посольства Польши в Минске на вопрос, открыт ли уже с сегодняшнего дня (4 сентября) прием документов на туристическую визу, сказали, что «официально такой информации нет». А в Бресте пояснили, что подавать заявку на туристическую визу можно, как и раньше, решение принимает консул.

В минских офисах трех компаний-посредников в подаче документов на визы информацией о начале приема заявлений на турвизу не располагали.

[info_b]По этой ссылке можно ознакомиться с подробными деталями получения визы.[/info_b]

[info_b] Туристическая виза ЕС выдается сроком до пяти лет, но максимальный срок может зависит от визовой истории заявителя и других нюансов.

Визы типа “С” для туристических поездок в Польшу в Беларуси не выдавали в течение нескольких лет. Всего же, По данным Еврокомиссии, в 2022 году посольство Польши в Минске выдало 4232 визы (многократных — 3644, отказов — 157), в Гродно выдали 8392 визы (многократных — 7736, отказов — 261), а в Бресте — 4653 визы (многократных — 4245, отказов — 182). [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД Польши объяснили, когда могут открыть некоторые погранпереходы.

“Беларусь должна оплатить” — В МВД Польши объяснили, когда могут открыть некоторые погранпереходы

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич попытался ответить 3 июля на вопрос, могут ли белорусы оказаться в ситуации, когда европейские страны просто перестанут выдавать шенгенские визы белорусам.

Когда белорусам полностью перестанут выдавать шенгенские визы? В МИД оценили вероятность