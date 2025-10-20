Польша включила на границе с Беларусью 100-процентный рентген — Белтаможсервис

Опубликовано: 20.10.2025 18:31 , Обновлено: 20.10.2025

Генеральный директор предприятия «Белтаможсервис» Дмитрий Коваленок в интервью государственному агентству БелТА сообщил, что польские таможенники после возобновления движения через границу с Беларусью начали проверять все грузы с помощью рентгеновских установок.

«По нашей информации, польская сторона осуществляет 100%-й рентген-контроль грузов. Сложно комментировать причины, но однозначно это не соответствует реальной ситуации, потому что время ожидания достигает порядка 7–10 дней», — заявил Дмитрий Коваленок.

По его словам, такая проверка занимает много времени и крайне негативно сказывается на скорости перемещения грузов. Гендиректор «Белтаможсервиса» утверждает, что из-за этого пострадают европейские потребители, которые ждут товары из Китая.

Тем временем на выезде из Беларуси в ЕС по состоянию на 20 октября скопилось около 6139 автомобилей (грузовых, автобусов и легковых), согласно статистике ГПК Беларуси.

Ранее в Польше сообщили, что Ассоциация международных автомобильных перевозчиков страны обратилась к правительству с требованием принять срочные меры и разобраться с очередями на польско-белорусской границе.

Ссылаясь на перевозчиков, в Ассоциации пожаловались на недостаточную скорость таможенного оформления с польской стороны из-за нехватки персонала и призвали Министерство финансов немедленно направить на этот участок границы дополнительных таможенников и пограничников.

Польские перевозчики призвали Варшаву разобраться с очередями на границе Беларуси

Тем временем польские власти заявили о готовности открыть все пограничные переходы с Беларусью, закрытые в 2023 году. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила газета Rzeczpospolita. Стало известно, какие условия Варшава выдвинула Минску.

Польша предложила Беларуси открыть все закрытые пункты пропуска на границе — Rzeczpospolita. Что потребовала взамен?