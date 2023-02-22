Польша стала разворачивать на границе не только белорусов

Опубликовано: 22.02.2023 10:51 , Обновлено: 22.02.2023

На пограничном пункте Кукурыки-Козловичи Польша начала разворачивать не только белорусские грузовики, но и автомобили других стран. Об этом 22 февраля сообщило «АвтоГродно» со ссылкой на источники.

Один из них заявил, что «въезд запретили вообще всех машин, кроме тех, что зарегистрированы в ЕС и ассоциации ЕАСТ. Ни Казахстан, ни Сербия, ни Молдова не могут въехать».

Другой водитель рассказал «АвтоГродно», что на его глазах не пропустили казахстанские автомобили.

Напомним, глава МВД Польши Мариуш Каминьский 20 февраля принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на последнем оставшемся открытым пограничном переходе Кукурыки-Козловичи. При этом сообщалось, что грузовики с номерами других стран, могут продолжить пересекать границу в пограничном КПП.

К слову, власти Польши не намерены останавливаться на запрете транзита белорусских грузовиков на границе. Полномочный представитель правительства Польши по делам поляков за рубежом Ян Дзедзичак заявил, что Варшава готовит новые шаги в рамках кризиса в отношениях с Беларусью.