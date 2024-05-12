Польша решила создать комиссию, которая будет исследовать "белорусское влияние" в стране

Опубликовано: 12.05.2024 11:26 , Обновлено: 12.05.2024

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о планах создать комиссию по "расследованию белорусского и российского влияния в Польше". По его словам, проект соответствующего закона уже разработан.

“Министр Семеняк подготовил законопроект, согласно которому будет создана конституционная и эффективная комиссия, которая будет расследовать влияние Беларуси и России на происходящее на протяжении многих лет”, - заявил премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции.

Стоит отметит, что попытка создать такую комиссию в Польше уже предпринималась в минувшем году. Однако, по словам министра Мацея Берека, она “вышла из-под контроля”.

Так, 29 ноября 2023 года комиссия представила частичный отчет, в котором рекомендовала “не поручать государственные должности” многим видным польским политическим деятелям, в числе которых среди прочего оказались премьер-министр Дональд Туск и министр обороны Томаш Семеняк. Основанием для такой рекомендации послужила связь с партнёрской службой ФСБ России в 2010-2014 годах. В тот же день Сейм уволил членов комиссии и приостановил её деятельность.

Разговор о создании комиссии вновь вернулся на повестку дня, после бегства и предоставления убежища в Беларуси польскому судье Томашу Шмидту.

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По словам польских чиновников, задачей комиссии будет изучение фактов и составление отчета о масштабах белорусского и российского влияния и используемых для этого инструментах, “чтобы исключить подобные риски в будущем”. Мацей Берек заверил, что комиссия должна состоять из экспертов, а не политиков.

Что говорят о произошедшем в Беларуси?

Александр Лукашенко назвал бегство польского судьи в Беларусь “тенденцией”, но не согласился с тем, что он был “завербован” белорусскими и российскими спецслужбами.

“Говорят, что мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная! Этого человека я увидел, только когда он проводил пресс-конференцию. Это абсолютно нормальный человек”, - заявил президент Беларуси журналистам после участия в торжественных мероприятиях 9 мая.

Он пообещал рассмотреть заявление польского судьи Томаша Шмидта о предоставлении ему политического убежища и поручил правоохранительным органам обеспечить его охрану и безопасность.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы рассказал, почему в стране объявили внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия, и пообещал, что “никто в наступление с этим оружием не пойдет”.

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