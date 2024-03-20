Польша решила модернизировать забор на границе с Беларусью

Опубликовано: 20.03.2024 13:51 , Обновлено: 20.03.2024

Власти Польши намерены модернизировать забор на границе с Беларусью в апреле. Об этом заявили польские премьер-министр Дональд Туск и министр внутренних дел Марчин Кервиньский.

По информации польских властей, такое решение связано с участившимися случаями нелегальной миграции. Мигранты “раздвигают прутья” возведенного 5-метрового ограждения и проходят сквозь него. Согласно данным польской пограничной охраны, только за 18 и 19 марта было зарегистрировано более 120 попыток “нарушения границы”.

“Вместе с министром внутренних дел и администрацией мы приняли решение быстро модернизировать заграждение на границе с Беларусью”, – заявил Дональд Туск.

По заверению премьера, пограничная охрана уже подготовила предложения, как модифицировать барьер, а правительство предусмотрело выделение средств из бюджета для модернизации ограждения.

Польский министр МВД Марчин Кервиньский ранее отметил, что правительство готовит новый документ о миграционной политике. По его словам, он будет регламентировать процедуры принятия иностранцев в Польше с учетом их специальности и потребности таких специалистов в стране.

Напомним, что против возведения «Великой польской стены» — 5-метрового забора на границе с Беларусью — ещё на этапе строительства выступали как в Беларуси, так и в самой Польше.

Новость Телеграф

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