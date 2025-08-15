Литва показала планы новой укреплённой границы с Беларусью

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Опубликовано: 15.08.2025 14:57 , Обновлено: 15.08.2025

Министерство обороны Литвы утвердило обновленный план по созданию укреплённой системы обороны и "мер противомобильности" на границе с Беларусью. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" и показали схему, по которой планируют выстроить линию обороны на границе с Беларусью.

Проект линии обороны, продвигаемый экс-министром обороны Литвы Лауринасом Касчюнасом, лидером литовских христианских демократов, получил название “Большая линии обороны Витовта”. Он был представлен ещё в мае этого года и, по данным пресс-службы партии, был одобрен военным ведомством, как основа для создания “многослойной обороны границы”, которая способна “остановить врага с первых метров”, дать время на развёртывание мобильных групп и прибытие ВВС партнеров по НАТО.

Авторы Telegram-канала “На Западном Рубеже”, связанного с белорусским военным ведомством, ссылаясь на заместителя министра обороны Литвы Томаса Годляукаса, подробно расписали, как будет выстроена новая система оборона с литовской стороны границы, сравнив её с трёхэшелонной системой обороны “Восточный щит”, которую в настоящее время выстраивает Польша со своей стороны границы с Беларусью.

I эшелон (0–5 км от границы) - физические заграждения, инженерные барьеры по типу “зубов дракона”, минные поля, точки огневого прикрытия.

II эшелон (до 20 км) - инженерные парки, мосты и другие фортификационные сооружения.

III эшелон (до 50 км) - резервные баррикады, препятствия вдоль дорог, лесные полосы, инженерные склады в глубине территории.

Экс-министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в мае этого оценивал стоимость строительства подобной линии обороны примерно в 1 млрд. евро . По приблизительным оценкам литовских специалистов, процесс монтажа может занять до двух лет .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в TikTok появились кадры с белорусско-литовской границы, снятые с помощью дрона. Видео опубликовал гродненский фотожурналист Артём Турлай, ведущий Telegram-канала «Пул 4 Регион», который освещает деятельность Гродненского облисполкома.

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