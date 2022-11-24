Польша показала видео, как в Беларуси нелегалы приезжают на машинах к границе
Польские пограничники 24 ноября опубликовали в своих соцсетях видео, на котором, как утверждается, нелегальные мигранты на территории Беларуси подъезжают к ограждению на границе.
В погранслужбе Польши обвинили в помощи мигрантам белорусских пограничников.
«Белорусские службы постоянно доставляют злоумышленников к границе с Польшей. Благодаря знанию местности, белорусские солдаты быстро направляют злоумышленников к местам, где они могут попытаться пересечь границу», — заявили там.
Видео, скорее всего, снимали ночью. Сначала на опубликованных кадрах видно силуэты автомобиля, а затем группу людей — все возле ограждения, похожего на установленное Польшей на границе с Беларусью.
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1595686256238804993?t=TWDmq2qbvNDvhocvzrzbtg&s=19
Ранее в польской пограничной службе опубликовали видео с нелегальными мигрантами и рассказали, что те пытаются сделать «каждый день» на границе Беларуси и Польши.
В Польше показали, что нелегалы из Беларуси делают на границе «каждый день»
В Госпогранкомитете Беларуси данное видео и ситуацию не комментировали. Ранее подобные ситуации там называли «фейком».
В ГПК Беларуси назвали видео с переправой нелегалов через болото в Польшу фейком — «Нет пятиметрового забора»