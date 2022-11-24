Польша показала видео, как в Беларуси нелегалы приезжают на машинах к границе

🎥 Видео

Опубликовано: 24.11.2022 12:42 , Обновлено: 18.01.2023

Польские пограничники 24 ноября опубликовали в своих соцсетях видео, на котором, как утверждается, нелегальные мигранты на территории Беларуси подъезжают к ограждению на границе.

В погранслужбе Польши обвинили в помощи мигрантам белорусских пограничников.

«Белорусские службы постоянно доставляют злоумышленников к границе с Польшей. Благодаря знанию местности, белорусские солдаты быстро направляют злоумышленников к местам, где они могут попытаться пересечь границу», — заявили там.

Видео, скорее всего, снимали ночью. Сначала на опубликованных кадрах видно силуэты автомобиля, а затем группу людей — все возле ограждения, похожего на установленное Польшей на границе с Беларусью.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1595686256238804993?t=TWDmq2qbvNDvhocvzrzbtg&s=19

Ранее в польской пограничной службе опубликовали видео с нелегальными мигрантами и рассказали, что те пытаются сделать «каждый день» на границе Беларуси и Польши.

В Польше показали, что нелегалы из Беларуси делают на границе «каждый день»

В Госпогранкомитете Беларуси данное видео и ситуацию не комментировали. Ранее подобные ситуации там называли «фейком».

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