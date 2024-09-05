МИД Польши предложил ужесточить условия выдачи некоторых виз и ВНЖ. Когда от белорусов потребуют знание польского на уровне В2?

Опубликовано: 05.09.2024 15:59 , Обновлено: 05.09.2024

Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, вынесенном на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видов на жительство (ВНЖ), а также рабочих виз и разрешений на работу. Посмотрели, что решили требовать польские власти от соискателей.

Как изменения предложили для студенческих виз?

Как отметило издание RzeczPospolita, польские власти озаботились проблемой злоупотребления студенческими и рабочими визами, которые отдельные лица получают с единственной целью - получить работу или эмигрировать не в саму Польшу, а в другие страны Шенгенской зоны.

Чтобы избежать этого, польский МИД предложил несколько ужесточить требования к тем, кто подаёт документы на некоторые виды виз или ВНЖ. Так, например, для получения студенческой визы предложили требовать, чтобы уровень знания языка, на котором происходит обучение, был не ниже уровня В2.

Ужесточить предложили и требования к самим учебным заведениям: если поправки в закон будут одобрены польскими властями, руководство учебных заведений обязаны будут уведомлять польского консула, выдавшего иностранцу студенческую визу, если тот не приступит к обучению.

Что предложили изменить для рабочих в Польше?

Что касается рабочих виз, то там предложенные МИД изменения нацелены на корректировку систему “квазиавтоматической выдачи документов”, которая, как отметила RzeczPospolita, позволяет иностранцам работать в Польше, “независимо от приоритетов национальной внешней политики, политики безопасности и реальных потребностей экономики”.

Так, МИД предложил отказывать в выдаче разрешений на работу, если “обстоятельства указывают на то, что заявление подано для вида и будет использовано иностранцем для другой цели”. Работодателям же, как и в случае с вузами, предлагается в течение 7 дней уведомлять власти о том, что иностранец не приступил к работе в течение месяца с даты выдачи разрешения на работу, не работает в течение месяца или уволился меньше чем за месяц до окончания срока действия разрешения. Для тех компаний, которые игнорируют эти требования, в МИД предложили ввести увеличить штрафы, привязав их к количеству работающих у них нелегалов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Консульский отдел польского посольства в Минске объявил об изменении суммы консульского сбора. Теперь в случае повторного рассмотрения заявления на национальную визу (типа D) белорусам приходится платить на 69% больше — 135 евро.

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А с 1 сентября компания VFS Global, занимающаяся обработкой документов для выдачи виз в Польшу, объявила о прекращении приёма визовых заявлений путём курьерской подачи документов.

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