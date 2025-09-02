В Польше начались учения НАТО в ответ на белорусско-российские манёвры «Запад»

Опубликовано: 02.09.2025 12:34 , Обновлено: 02.09.2025

В Польше стартовали крупнейшие в этом году военные учения НАТО «Железный защитник-2025» (Żelazny Obrońca-25). В манёврах, которые проходят на суше, в море и в воздухе, задействованы около 30 тысяч польских и союзных военнослужащих и более 600 единиц техники. Польские власти прямо называли эти учения ответом на запланированные в Беларуси манёвры «Запад-2025».

Согласно данным WP.pl, учения проходят на нескольких полигонах, в том числе в Ожише , который расположен недалеко от границ Беларуси и Калининградской области России. Другие ключевые локации — Устка на побережье Балтийского моря и Нова-Демба на юго-востоке страны. Также учения пройдут и «вне полигонов».

Ещё в мае министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о реакции Варшавы на белорусско-российские учения, прямо указал именно на «Железного защитника».

При этом представители военного ведомства утверждали, что учения «Запад» не несут угрозы военного конфликта.

В Минобороны Польши заявили, что не видят в учениях «Запад-2025» предпосылок к военному конфликту

Польские военные заявили, что в ходе учений будут использоваться «новые платформы поражения и разведки», а также активно внедряться практические выводы из боевых действий в Украине. Ключевой задачей названа интеграция действий на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

При этом в Генштабе Войска Польского официально заявили, что учения «не направлены против какого-либо государства», а их цель — демонстрация единства, профессионализма и роста боевых возможностей союзников по НАТО.

Полигон в Ожише (Orzysz) — один из крупнейших и важнейших военных объектов на востоке Польши. Он находится в так называемом Сувалкском коридоре — узком участке территории между Калининградской областью России и Беларусью, который соединяет страны Балтии с остальными членами НАТО. В военной стратегии альянса этот регион считается одним из самых уязвимых.

Напомним, белорусская сторона последовательно заявляла об оборонительном характере предстоящих учений «Запад». В Минобороны Беларуси сообщали, что основные маневры пройдут с 12 по 16 сентября под общей темой «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Президент Александр Лукашенко ранее заверял, что Беларусь «ни на кого нападать не собирается».

Новость Телеграф

Ранее в Минске и Москве приняли решение сократить численность войск «практически вдвое» и перенести основные мероприятия вглубь территории страны, подальше от западных границ. Как заявлял министр обороны Виктор Хренин, это было сделано «для демонстрации истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь».

Новость Телеграф

В то же время белорусские военные считают, что учения западных стран, в том числе «Железный защитник», приобретают «всё более агрессивный характер», а учения «Запад-2025» используются ими «в качестве повода для непрекращающейся милитаризации» региона.

Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»