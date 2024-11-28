Польша начала патрулировать границу с Беларусью самолетами дальнего радиолокационного обнаружения

Опубликовано: 28.11.2024 08:32 , Обновлено: 28.11.2024

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), приобретенные Польшей в 2023 году у Швеции, приступили к боевому дежурству. Его радиолокационное оборудование покрывает территорию, захватывающую государственную границу с Беларусью и Калининградской областью России.

О том, что польские Saab 340 AEW приступили к патрулированию воздушного пространства страны, сообщил портал Defence24.pl. Польский журналист Мариуш Маршалковский опубликовал фото с данными сервиса Flight Radar, на котором прослеживается маршрут полёта самолёта ДРЛО.

Ранее этой осенью польские СМИ сообщали, что экипажи самолётов Saab 340 AEW проходили интенсивную подготовку к выполнению боевых задач, а теперь, судя по маршруту полёта, наконец вышли на боевое дежурство.

По данным Flight Radar, один из двух самолётов взлетел на аэродроме бригады морской авиации в Семировицах. Это “домашняя” база для обоих польских Saab 340 AEW.

[info_b]Сами машины были заказаны Польшей в июле 2023 года и поступили со складов ВВС Швеции (до этого в “послужном списке” этих машин также значится служба в ВВС Объединенных Арабских Эмиратов). Первый самолет прибыл в Польшу в марте 2024 года, второй – в июне. Стоимость двух машин вместе с пакетом логистики и обучения экипажа составила около 230 млн злотых (в эквиваленте порядка 52 млн евро).[/info_b]

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Известно, что Saab 340 AEW оснащен длиннозабойной РЛС PS-890 Erieye, работающей в S-диапазоне, с дальностью обнаружения более 300 км. На расстоянии более 200 км он способен обнаруживать более мелкие цели, такие как крылатые ракеты и дроны. При поднятии РЛС на высоту нескольких тысяч метров над землей зоны радиолокационного отчуждения сокращаются. Самолет может находиться в воздухе несколько часов и собирать необходимую информацию.

Ранее сопоставимую разведывательную информацию польские военные могли получать только в рамках сотрудничества со странами НАТО. Приобретение собственных самолётов ДРЛО польские власти объясняли развитием вооружённого конфликта России с Украиной, а также недостатками покрытия воздушного пространства Польши другими доступными методами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года правительство Швеции заявило, что страна готова выделить 13 миллиардов крон (1,23 миллиарда долларов) в качестве военной помощи Украине. В новый пакет вошли в том числе и два похожих самолёта ДРЛО SAAB ASCC шведского производства.

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