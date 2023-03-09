Опубликовано: 09.03.2023 15:10 , Обновлено: 09.03.2023

Владелец литовского терминала в Клайпедском морском порту Игорь Удовицкий сообщил, что "прямо сейчас Еврокомиссия разрабатывает регламент касательно снятия санкций с белорусских удобрений, в первую очередь — с калийных".

Литовский бизнесмен утверждает, что в ЕС решили снять санкции с белорусского предприятия “Беларуськалий”, а также “Славкалий”, что позволит снова отправлять их продукцию транзитом через Литву.

Кроме того, по словам бизнесмена, в планах ЕК снять санкции с некоторых физлиц, “которые обеспечивают функционирование и торговую деятельность этих предприятий”.

“Беларуськалию” также разрешат всех вести финансовые, которые должны обеспечить беспрепятственный экспорт продукции”, - написал Игорь Удовицкий.

Бизнесмен заявил, что “инициаторами данного регламента выступают такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Франция, Италия, Португалия”, а работа над регламентом курируется непосредственно офисом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее, в декабре 2022 года, ЕС ослабил ограничения на экспорт российских удобрений в рамках нового пакета санкций, вызвав упрек со стороны Украины. Однако речи о белорусских удобрениях там не шло.

В этой борьбе западные европейцы, призывавшие ослабить ограничения на экспорт российских удобрений, выступили Португалия, Бельгия, Нидерланды и Франция.

“По словам португальцев, это улучшит ситуацию с продовольственной безопасностью. Они стремятся, чтобы для Беларуси сделали такое же исключение, как и для России. И это один из ключевых элементов, который мы также должны объяснить. «Глобальный Юг» — и я говорю здесь о более бедных, но в то же время политически влиятельных странах Южного полушария — становятся все более важными игроками в глобальной политике. И Европа к этому очень внимательно относится”, - рассказал журналист.

Официально в Еврокомиссии о желании отменить санкции в отношении белорусских калийных удобрений не сообщали.

К слову, о том, что четыре страны ЕС призвали снять с Беларуси часть санкций, в частности, с калийных удобрений, ранее заявлял и брюссельский журналист Рикард Йозвяк.