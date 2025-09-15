«Пока прямых военных угроз не видим» - Лукашенко призвал Польшу, Литву и Латвию «жить по‑добрососедски»

Опубликовано: 15.09.2025 14:08 , Обновлено: 15.09.2025

Александр Лукашенко обвинил западные страны в том, что их "недружественная политика перерастает в откровенно агрессивную" по отношению к Беларуси и России. Президент заявил о готовности Беларуси "дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет", но пригрозил "любому, кто посягнет на белорусскую землю", "молниеносным ответом" в случае прямой угрозы.

Так Лукашенко прокомментировал сообщения о планах Польши и стран Балтии границы с Беларусью в интервью российскому журналу “Разведчик”. Подобные заявления, равно как и сам недавний выход Польши, Литвы, Латвии и Эстонии из Оттавского договора политик назвал проявлением “общей политики Запада” в отношении Беларуси и России и попыткой “надавить” на Минск.

Тем не менее пока, по словам Лукашенко, прямых военных угроз со стороны соседних стран, несмотря на “откровенно агрессивную” политику, в Минске не видят.

“Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины - оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что он готов “идти туда, где нас ждут”, причём “не на танках, а на тракторах”.

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Решение наращивать военные расходы, тратить средства на укрепление границ с Беларусью и вводить новые санкционные ограничения Лукашенко назвал “безумством”, “опасной авантюрой” и “выстрелом себе же в ногу”.

“Ну зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считанные минуты? Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а что в итоге? Кому от этого лучше?” - задал риторические вопросы Лукашенко.

Он упрекнул руководство Польши, Литвы и Латвии в том, что для них “политические амбиции важнее здравого смысла, но отметил, что “соседей не выбирают, они от Бога”. Политик подчеркнул, что белорусские власти “всегда предлагали и предлагаем жить по‑добрососедски”.

“Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо”, - посетовал глава государства и предупредил, что в случае прямой угрозы Беларусь готова “молниеносно ответить” любому, кто посягнет на её землю.

“Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую”, - процитировало Лукашенко госагентсво БЕЛТА.

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