«Пойдут на всё» - Лукашенко озвучил 3 сценария госпереворота в Беларуси, которые «прорабатывают зарубежные спецслужбы»

Опубликовано: 20.02.2024 13:00 , Обновлено: 20.02.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственным органам системы обеспечения нацбезопасности готовиться к новым "триггерам для дестабилизации общества" в период электоральной кампании и формирования Всебелорусского народноого собрания. Во вторник, 20 февраля, на расширенном совещании с руководящим составом госорганов он озвучил три потенциально возможных сценария развития событий в Беларуси, к которым, по его словам, сейчас готовятся иностранные спецслужбы.

“Если отбросить все фейки и шелуху, то сегодня наши беглые и их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Первый сценарий президент Беларуси назвал “самым желанным” для иностранных спецслужб, но при это “маловероятным”. Он предполагает организацию государственного переворота или насильственного захвата власти в Беларуси непосредственно в период электоральной кампании.

“Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят”, - заявил Лукашенко.

Основным же сценарием он назвал второй , который предполагает использование нынешней избирательной кампании, которая уже близится к концу, в качестве “репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году”.

“Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста”, - убеждён Лукашенко.

По его словам, сейчас “за нами очень внимательно следят” и “ждут, когда власть сделает ошибку”, чтобы этот промах “максимально использовать в своих целях”.

Третий, резервный сценарий Лукашенко назвал “игрой вдолгую”. Для его реализации, в случае провала первых двух вариантов развития событий, по его словам, будут широко задействованы “инструменты мягкой силы”.

“По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь”, - подчеркнул Лукашенко.

Уехавшие из страны представители белорусской оппозиции, по его словам, продолжат “влиять на эмоционально уязвимых людей через соцсети и мессенджеры”, а также будут пробовать “разрабатывать новые каналы связи и управления массами”. Он выразил мнение о том, что для “беглых успех антибелорусской кампании - это вопрос выживания.

“Родина продана, деньги заканчиваются, а жизнь в европах дорогая. Поэтому пойдут на все”, - резюмировал он.

Напомним, сегодня в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местных Советов депутатов. Основной день голосования намечен на воскресенье, 25 февраля. Задолго до самого Единого дня голосования Министр внутренних дел Иван Кубраков поручил руководителям обеспечить “жесткую исполнительскую дисциплину”, а всем сотрудникам ведомства — вести “работу с населением” и действовать “на упреждение” во время электоральной кампании.

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В середине февраля Кубраков рассказал о подготовке правоохранительных органов Беларуси к предстоящим парламентским выборам и призвал членов избирательных комиссий в Единый день голосования обращать внимание на поведение избирателей и сообщать в милицию “при малейших подозрениях на возможные противоправные действия”.

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