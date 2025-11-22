Литва пригрозила Беларуси судом и санкциями

Опубликовано: 22.11.2025 08:03 , Обновлено: 22.11.2025

МИД Литвы в пятницу вручил ноту протеста представителю посольства Республики Беларусь в Литве. В ней содержится требование выпустить из Беларуси все застрявшие там литовские грузовики.

В Вильнюсе заявили, что рассматривают невыезд литовских фур как преднамеренное решение Минска и “нарушение общепризнанных норм международного права”.

Литва предупредила, что если ситуация с фурами не разрешится, то она может подать в суд для возмещения причиненного ущерба и принять другие ответные меры как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза.

В МИД Беларуси пока не комментировали заявление литовских коллег. Известно, что в пятницу представитель ассоциации перевозчиков Литвы Linava заявил, что литовские фуры не могут покинуть Беларусь. В правительстве же Литвы заявили, что будут следить за ситуацией.

В МИД Беларуси также не давали оценку сообщениям, что литовские фуры не могут покинуть страну.

Напомним, что Литва досрочно открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью после технических переговоров на уровне заместителей командующих погранслужб. Тем не менее Кабмин Литвы категорически отверг предложение МИДа Беларуси провести переговоры на высоком уровне.