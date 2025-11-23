Литовские грузовики начали покидать Беларусь. Пункты пропуска забиты под завязку?

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Опубликовано: 23.11.2025 18:45 , Обновлено: 24.11.2025

Литовские фуры, застрявшие в Беларуси из-за кризиса на границе, начали покидать места стоянок, куда их ранее направили власти страны на время закрытия границы Вильнюсом. Процесс начался после публикации на Национальном правовом портале постановления Совмина Беларуси, которое было принято 20 ноября.

Речь идёт о поправках в документе Совета министров № 599 от 31 октября. Новое постановление № 646 было принято 20 ноября.

Запрет на передвижение по территории Беларуси отменили для тех литовских фур, что следуют из «специально установленных мест в соответствующие им автодорожные пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовском участке Государственной границы Республики Беларусь, после совершения грузовых операций, а также между такими специально установленными местами в порожнем состоянии».

Полностью текст постановления можно прочитать по [link href="https://pravo.by/upload/docs/op/C22500646_1763758800.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"] ссылке [/link].

Фуры направляются к пунктам пропуска “Каменный Лог”-“Мядиненкай” и “Бенякони”-“Шальчининкай”. Напомним, что речь идёт о более чем 1000 литовских фур.

«Препятствий со стороны Беларуси для перемещения литовских грузовиков нет. Они могут двигаться в сторону Литвы через 2 КПП», — сообщил источник Infotrans.

Там же сообщили, что на данный момент «Каменный Лог» уже «забит под завязку литовскими грузовиками». И это при том, что Литва не ускорила процесс пропуска на КПП «Мядиненкай». «Все 100% грузовиков, направляющихся из Беларуси в Литву, направляют на рентген», — заявили в Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ».

Также источники сообщили и об обратном процессе: поток грузовиков из Литвы в Беларусь тоже увеличился.

[inf]Пограничная и таможенная службы Беларуси информацию пока не комментировали.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что МИД Литвы в пятницу вручил ноту протеста представителю посольства Республики Беларусь в Литве. В ней содержится требование выпустить из Беларуси все застрявшие там литовские грузовики.

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