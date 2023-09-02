"По техническим причинам" - МОК запретил белорусам участвовать в Азиатских играх

Опубликовано: 02.09.2023 08:40 , Обновлено: 02.09.2023

Спортсменов из Беларуси и России не допустили к участию в Азиатских играх, которые планируется провести в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), сославшись на то, что идея участия белорусских и российских спортсменов в Играх оказалась на практике "нереализуема по техническим причинам".

О решении МОК рассказали в Олимпийском совете Азии (ОСА), международной олимпийской организации, которая объединяет 45 национальных олимпийских комитетов стран Азии.

Во время Генассамблеи ОСА в июле организация дала согласие на допуск на соревнования в Ханчжоу в общей сложности для 500 спортсменов из Беларуси и России. Однако их участие требовало одобрения МОК, в которое там так и не дали.

“Никаких российских и белорусских спортсменов (на Азиатских играх). И это решение МОК, а не ОСА”, - заявили в ОСА изданию The Indian Express.

Таким образом, белорусские спортсмены потеряли ещё один шанс пройти квалификацию для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году - на нынешних Азиатских играх для спортсменов предусмотрены олимпийские квоты в основных видах спорта.

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Напомним, в июле этого года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о “потенциальных опасностях”, связанных с установлением точного срока принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных лиц к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Он заявил, что МОК должен “внимательно следить” за тем, как принцип нейтральности работает на нынешних международных соревнованиях, прежде чем принимать это решение.

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Ожидается, что вопрос о том, разрешат ли российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года хотя бы под нейтральным флагом, может быть решен в октябре, на сессии МОК в Мумбаи. Пока же в силе рекомендации МОК, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. В них прописаны весьма жёсткие ограничения.